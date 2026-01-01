Izvietot Mafl ar viena klikšķa instalāciju.
Minimālistiska pašmitināta mājaslapa, kas organizē katru pakalpojumu, saiti un vadības paneli, ko tu izmanto aiz vienas cilnes.
Izvēlies Mafl VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mafl
Mafl ir atvērtā koda mājaslapa, kas izveidota cilvēkiem, kuri izmanto vairākus pašu mitinātus pakalpojumus un vēlas ātru, uzmanību nenovērsošu sākumpunktu. Viss izkārtojums ir aprakstīts vienā YAML konfigurācijas failā, tāpēc informācijas panelis ir reproducējams, versiju kontrolēts un viegli dublējams kopā ar pārējo jūsu sistēmu.
Pašmitinot Mafl savā VPS, visas grāmatzīmes, API atslēgas un integrācijas tiek glabātas infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Visi trešo pušu pieprasījumi pakalpojumu logrīkiem tiek novirzīti caur Mafl aizmugursistēmu, lai akreditācijas dati un metadati nekad nenonāktu pārlūkprogrammā vai pie ārējiem informācijas paneļa nodrošinātājiem.
Mafl galvenās iespējas
YAML konfigurācija
Definē grupas, pakalpojumus, tēmas un logrīkus vienā config.yml failā, ko tu vari versiju kontrolēt un replicēt dažādās vidēs.
Tiešraides pakalpojumu logrīki
Interaktīvās kartes attēlo reāllaika datus, piemēram, laikapstākļus, IP informāciju un pielāgotas integrācijas, neatklājot API atslēgas pārlūkprogrammai.
Pielāgotas tēmas
Pārslēdzies starp komplektā iekļautajām tēmām vai izveido savu, lai atbilstu tavam zīmolam un dalītos ar kopienu.
Daudzvalodu lietotāja saskarne
Tiek piegādāts ar angļu, spāņu, vācu, franču, krievu, ķīniešu un citām valodām, automātiski noteikts no apmeklētāja pārlūkprogrammas.
Iconify un emocijzīmju ikonas
Izvēlies no vairāk nekā 200 000 Iconify vektoru ikonām, jebkuru emocijzīmi, attālo URL vai lokāli saglabātu attēlu katrai pakalpojuma flīzei.
Instalējama PWA
Pievieno Mafl savā tālrunī vai datorā kā progresīvo tīmekļa lietotni, lai iegūtu tūlītēju, lietotnei līdzīgu palaidēja pieredzi.
Kāpēc izmantot Mafl pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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