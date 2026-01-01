Izvietot Apache Pinot ar viena klikšķa instalāciju.
Reāllaika izkliedēta OLAP datu krātuve, kas izstrādāta zibenīgai analīzei ar straumēšanas un pakešdatiem milzīgā apjomā.
Izvēlies Apache Pinot VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache Pinot
Apache Pinot ir reāllaika izplatīta OLAP datu krātuve, kas izveidota LinkedIn un ko ražošanā izmanto Uber, Stripe, Walmart, Target un Slack, lai nodrošinātu lietotājiem paredzētu analīzi par miljardiem notikumu. Tā ievada datus no straumēšanas avotiem, piemēram, Kafka un Kinesis, kā arī no pakešu avotiem, piemēram, S3 un HDFS, un atbild uz SQL vaicājumiem milisekundēs pat ar tūkstošiem vienlaicīgu lietotāju.
Pašmitināšana Pinot uz tava paša VPS saglabā vaicājumu latentumu, datu saglabāšanas politikas un nomnieka konfigurāciju tiešā kontrolē, bez maksas par katru vaicājumu vai piegādātāja piesaistes. Pinot kontrolieris nodrošina integrētu tīmekļa konsoli shēmas pārvaldībai, tabulu konfigurācijai un ad-hoc SQL izpētei.
Apache Pinot galvenās iespējas
Zem sekundes SQL vaicājumi
Kolonnu krātuve ar zvaigžņu koka, apgrieztajiem un diapazona indeksiem nodrošina p99 vaicājuma latentumu milisekundēs miljardiem rindu.
Reāllaika un pakešveida uzņemšana
Vietējie savienotāji priekš Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS un JDBC ļauj sajaukt straumēšanas un vēsturiskos datus vienā tabulā.
Augsts vienlaicīgums
Paredzēts tūkstošiem vaicājumu sekundē no lietotāja informācijas paneļiem un iekšējiem analītikas produktiem bez iepriekšējas apstrādes.
Iebūvēta vaicājumu konsole
Pinot kontrolieris nodrošina tīmekļa lietotāja saskarni tabulu pārlūkošanai, ad-hoc SQL vaicājumu izpildei un shēmu, segmentu un nomnieku pārvaldībai.
Upsertēt un deduplicēt tabulas
Primārās atslēgas atjauninājumi un ievietojumi, kā arī daļēji atjauninājumi padara Pinot piemērotu datu izmaiņu uztveršanai un mainīgām notikumu plūsmām, nevis tikai pievienojamiem žurnāliem.
Kāpēc izmantot Apache Pinot pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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