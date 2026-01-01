Izvietot NSQ ar viena klikšķa instalāciju.
Reāllaika izplatīta ziņojumapmaiņas platforma, kas izstrādāta kļūdu noturībai un augstas caurlaidības straumēšanai lielā mērogā.
Izvēlies NSQ VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar NSQ
NSQ ir reāllaika izplatīta ziņojumapmaiņas platforma, kas sākotnēji tika izstrādāta Bitly, lai apstrādātu miljardiem ziņojumu dienā. Atšķirībā no tradicionālajiem brokeriem, NSQ darbojas kā decentralizēts mazu dēmonu klasteris — nav viena brokera vājā punkta, nav galvenā mezgla un nav koplietojama stāvokļa —, tāpēc ražotāji un patērētāji var horizontāli mērogoties bez pārkonfigurēšanas.
Pašmitināšana NSQ uz tava paša VPS saglabā liela apjoma notikumu plūsmas, telemetriju un asinhronās darbu plūsmas tavā infrastruktūrā bez maksas par katru ziņojumu un bez pārvaldīta pakalpojuma ierobežojumiem. Komplektā iekļautais administrēšanas panelis nodrošina reāllaika redzamību tēmās, kanālos un ziņojumu ātrumos, savukārt lookupd atklāšanas pakalpojums novērš nepieciešamību pēc cieti kodētām brokera adresēm visā tavā sistēmā.
NSQ galvenās iespējas
Decentralizēta topoloģija
Palaid nsqd dēmonus, kas izvietoti kopā ar ražotājiem, un izmanto nsqlookupd atklāšanai — nav viena kļūmes punkta un nav centrālā brokera, kas ierobežotu caurlaidspēju.
Vismaz vienreizēja piegāde
Pastāvīgas ziņojumu rindas ar diska pārpildi garantē, ka ziņojumi saglabājas patērētāju pārtraukumu un pīķa slodzes laikā, nenometot notikumus.
Kanāla sadale
Tēmas tiek pārraidītas uz vairākiem neatkarīgiem kanāliem, ļaujot dažādām patērētāju grupām apstrādāt vienu un to pašu notikumu plūsmu paralēli bez koordinācijas.
Reāllaika administrēšanas UI
Uz pārlūkprogrammu balstītais nsqadmin vadības panelis parāda reāllaika ziņojumu ātrumus, kanālu dziļumu un mezglu statistiku, lai tu varētu novērst plūsmu problēmas bez CLI rīkiem.
HTTP un TCP klienti
Vietējās klientu bibliotēkas Go, Python, Java, Node.js un citām valodām, kā arī vienkāršs HTTP API publicēšanai — integrējies no jebkuras valodas bez pielāgota protokola.
Kāpēc izmantot NSQ pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.