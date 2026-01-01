Uzstādīt Pterodactyl ar instalāciju vienā klikšķī.
Atvērtā koda spēļu serveru pārvaldības panelis ar Docker izolāciju, reāllaika konsoli un atbalstu simtiem spēļu.
Izvēlies Pterodactyl VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Pterodactyl
Pterodactyl ir vadošais atvērtā koda spēļu serveru pārvaldības panelis, kam uzticas hostinga pakalpojumu sniedzēji un spēļu kopienas visā pasaulē. Katrs spēļu serveris darbojas savā Docker konteinerī, novēršot resursu konfliktus un pasargājot kompromitētu serveri no ietekmes uz citiem tajā pašā mašīnā. Mūsdienīgā uz React balstītā saskarne nodrošina serveru īpašniekiem reāllaika konsoles piekļuvi, failu pārvaldību, dublējumu plānošanu un resursu uzraudzību.
Pašhostēšana Pterodactyl novērš maksu par serveri, ko iekasē pārvaldītās hostinga platformas, un dod administratoriem pilnīgu kontroli pār zīmolu, autentifikācijas integrācijām un pielāgotām olām neatbalstītām spēlēm. Šī izvietošana ietver paneli ar MariaDB un Redis — Wings ir jāinstalē atsevišķi uz mezgliem, kur darbosies spēļu serveri.
Pterodactyl galvenās iespējas
Docker izolācija
Katrs spēļu serveris darbojas savā konteinerā, novēršot resursu konfliktus un saglabājot resursdatora sistēmu drošu, pat ja serveris tiek kompromitēts.
Reāllaika konsole
WebSocket darbināta tīmekļa konsole dod spēlētājiem un administratoriem tiešu piekļuvi servera izvadei un komandām tieši no pārlūkprogrammas.
Automatizētas dublējumkopijas
Iebūvēta dublējumu plānošana saglabā servera momentuzņēmumus S3 saderīgā krātuvē, aizsargājot spēles pasaules datus bez manuālas iejaukšanās.
Daudzmezglu mērogošana
Pārvaldi spēļu serverus, izvietotus vairākās fiziskās mašīnās, no viena paneļa, palielinot jaudu, pievienojot Wings mezglus, pieaugot pieprasījumam.
Kopienas olas
Simtiem kopienas veidotu olu aptver Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike un citas spēles — izvieto jebkuru atbalstīto spēli dažu sekunžu laikā.
Kāpēc izmantot Pterodactyl pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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