Instalēt SQLPage ar viena klikšķa instalāciju.
Veido interaktīvas mājaslapas un datu paneļus, izmantojot tikai SQL vaicājumus — nav nepieciešams priekšgala kods, ietvari vai JavaScript.
Izvēlies SQLPage VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SQLPage
SQLPage ir atvērtā koda tīmekļa lietojumprogrammu serveris, kas atveido interaktīvas tīmekļa lapas tieši no SQL vaicājumiem. Izstrādātāji un analītiķi raksta
.sql failus, kas atlasa no iebūvētas komponentu bibliotēkas — veidlapas, tabulas, diagrammas, kartes, navigāciju un desmitiem UI elementu — un serveris pārvērš rezultātu kopas par pulētu HTML bez nevienas HTML, CSS vai JavaScript koda rindiņas. Savieno SQLite, PostgreSQL, MySQL vai Microsoft SQL Server un atklāj esošu datubāzi kā strādājošu administratora paneli, iekšējo informācijas paneli vai prototipu dažu minūšu laikā.
SQLPage pašmitināšana uz tava paša VPS saglabā vaicājumus, shēmas un akreditācijas datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis trešās puses zema koda platformā. Nav maksas par lietotāju, nav rindu ierobežojumu, un tavi
.sql faili paliek pārnēsājami un versiju kontrolējami kā jebkurš cits kods.
SQLPage galvenās iespējas
Tikai SQL atveidošana
Raksti parastus SQL failus, kas atlasa no bagātīgas komponentu bibliotēkas, un SQLPage atveido atsaucīgas HTML lapas tieši no rezultātu kopām.
Vairāku datubāzu atbalsts
Izveido savienojumu ar SQLite, PostgreSQL, MySQL vai Microsoft SQL Server un atklāj jebkuru esošo datubāzi kā funkcionējošu tīmekļa lietojumprogrammu.
Iebūvēti komponenti
Veidlapas, tabulas, diagrammas, kartes, kartītes, navigācija, failu augšupielādes un desmitiem noslīpētu lietotāja interfeisa elementu ir pieejami bez ārējām bibliotēkām vai būvēšanas soļiem.
Tūlītēja karstā pārlāde
Rediģē
.sql failu, un izmaiņas parādās nākamajā lapas ielādē — bez kompilēšanas, bez bundlera un bez restartēšanas.
Mazs statisks binārais fails
Viens Rust binārais fails, kas ir mazāks par 20 MB, apkalpo visu dinamisku mājaslapu, ar zemu atmiņas patēriņu un ātru auksto palaišanu uz pieticīgiem VPS resursiem.
Iebūvēta autentifikācija
HTTP pamata autentifikācija, sesiju pārvaldība, OAuth un paroļu jaukšanas funkcijas ļauj SQL failiem aizsargāt lapas bez ārēja identitātes pakalpojuma.
Kāpēc izmantot SQLPage pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.