Izvietot Yopass ar instalāciju ar vienu klikšķi.
Šifrēts slepeno datu koplietošanas pakalpojums paroļu un sensitīvu datu nosūtīšanai, izmantojot pašiznīcinošas vienreizējās saites.
Izvēlies Yopass VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Yopass
Yopass ir atvērtā koda šifrēts slepenu datu koplietošanas pakalpojums, kas ļauj droši koplietot paroles, žetonus un sensitīvus failus, neatstājot tos e-pasta sarakstēs, tērzēšanas žurnālos vai atbalsta pieteikumos. Slepenie dati tiek šifrēti pārlūkprogrammā, izmantojot OpenPGP, pirms tie tiek nosūtīti uz serveri — atšifrēšanas atslēga nekad nesasniedz serveri, tāpēc pat resursdators nevar nolasīt tavus slepenos datus. Katram slepenajam ierakstam tiek piešķirts unikāls vienreizējs URL, kas automātiski pašiznīcinās pēc apskatīšanas vai pēc konfigurējama derīguma termiņa beigām.
Yopass pašmitināšana tavā VPS nodrošina tavai organizācijai privātu, auditējamu kanālu akreditācijas datu un sensitīvu konfigurācijas datu koplietošanai. Nav jāpārvalda konti, nav izsekošanas un nav vienkārša teksta glabāšanas — tikai tīrs interfeiss drošai slepenu datu apmaiņai komandās vai ar ārējām pusēm.
Yopass galvenās iespējas
End-to-end šifrēšana
Noslēpumi tiek šifrēti pārlūkprogrammā, izmantojot OpenPGP, pirms pārsūtīšanas, nodrošinot, ka serverim nekad nav piekļuves nešifrētiem datiem.
Vienreizējas saites
Katrs noslēpums ģenerē unikālu URL, kas tiek neatgriezeniski iznīcināts pēc pirmās apskates, novēršot neatļautu atkārtotu piekļuvi.
Konfigurējams derīguma termiņš
Iestati slepenajiem datiem automātiski beigties pēc stundām, dienām vai nedēļām, lai aizmirstas saites nevarētu izmantot novecojušu sensitīvu datu atgūšanai.
Pielāgota paroles aizsardzība
Pievieno izvēles paroli slepenai informācijai, lai nodrošinātu papildu aizsardzības slāni, kas pārsniedz vienreizējās saites sniegto.
Failu koplietošana
Augšupielādē un kopīgo šifrētus failus kopā ar teksta noslēpumiem, ar straumēšanas šifrēšanu saglabājot failu saturu privātu no gala līdz galam.
Nav nepieciešami konti
Saņēmēji piekļūst slepenajiem datiem, izmantojot tiešu saiti un bez pieteikšanās, tādējādi atvieglojot akreditācijas datu kopīgošanu ar ārējiem darbuzņēmējiem vai klientiem.
Kāpēc izmantot Yopass pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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