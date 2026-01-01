Izvietot Apache Tika ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda satura analīzes rīkkopa, kas atklāj un iegūst metadatus un tekstu no vairāk nekā tūkstoš failu tipiem.
Izvēlies Apache Tika VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Apache Tika
Apache Tika ir satura noteikšanas un analīzes ietvars, kas nodrošina vienotu REST API teksta, metadatu un struktūras ekstrakcijai no vairāk nekā tūkstoš failu formātiem, tostarp PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, attēliem, audio, video un arhīva failiem. Tā vietā, lai integrētu desmitiem parsēšanas bibliotēku katram formātam, lietojumprogrammas sūta neapstrādātus baitus uz Tika serveri un saņem normalizētu izvadi.
Pašmitināšana Tika serverim uz tava paša VPS saglabā dokumentu saturu infrastruktūrā, ko tu kontrolē — svarīgi konfidenciāliem līgumiem, iekšējiem ierakstiem un regulētiem datiem — vienlaikus novēršot maksu par dokumentu un ātruma ierobežojumus, ko piemēro mitinātās ekstrakcijas API. Pilnais attēls nāk komplektā ar Tesseract OCR un GDAL, lai skenēti PDF un attēlu faili būtu meklējami uzreiz pēc instalēšanas.
Apache Tika galvenās iespējas
Vairāk nekā tūkstoš formātu
Parsē PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, attēlus, audio, video un desmitiem arhīva formātu, izmantojot vienu konsekventu REST saskarni.
Iebūvēts OCR
Pilnais attēls ietver Tesseract ar angļu, franču, vācu, itāļu un spāņu valodu pakotnēm, tādējādi skenēti PDF un attēlu faili nodrošina meklējamu tekstu bez papildu pakalpojumiem.
REST API serveris
Gala punkti teksta ekstrakcijai, metadatiem, valodu noteikšanai un MIME tipa identifikācijai ļauj jebkurai aizmugursistēmai integrēt dokumentu apstrādi ar vienkāršu HTTP POST.
Valodu noteikšana
Automātiski identificēt jebkura iegūtā teksta valodu, nodrošinot turpmāku meklēšanas indeksēšanu, tulkošanu un maršrutēšanas cauruļvadus bez papildu bibliotēku komplektēšanas.
Konveijers gatavs
Darbojas kā ekstrakcijas posms meklēšanas platformām, RAG ievadei, e-atklāšanas darbplūsmām un digitālās saglabāšanas sistēmām, kurām nepieciešams normalizēts teksts no heterogēniem dokumentiem.
Kāpēc izmantot Apache Tika pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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