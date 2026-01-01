Izvietot The Lounge ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts, pastāvīgi aktīvs IRC klients, kas tevi uztur savienotu un saglabā visu tavu ziņojumu vēsturi visās ierīcēs.
Izvēlies The Lounge VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar The Lounge
The Lounge ir pašmitināts tīmekļa IRC klients, kas darbojas kā pastāvīgs IRC bounceris — uzturot savienojumu ar tīkliem 24/7, lai tu nekad nepalaistu garām ziņas. Tas saglabā pilnu tērzēšanas vēsturi un sinhronizē lasīšanas atzīmes visās tavās ierīcēs, izmantojot atsaucīgu pārlūkprogrammas saskarni.
Pašmitinot The Lounge uz VPS, katram lietotājam tiek nodrošināta pastāvīga IRC klātbūtne bez nepieciešamības pēc atsevišķa BNC pakalpojuma. Tas atbalsta vairākus lietotāju kontus, SASL un LDAP autentifikāciju, push paziņojumus, saišu priekšskatījumus un vienlaicīgus savienojumus ar vairākiem IRC tīkliem.
The Lounge galvenās iespējas
Nepārtraukts savienojums
The Lounge ir savienots ar IRC tīkliem 24/7 tavā VPS, tādējādi ziņas netiek palaistas garām pat tad, ja tavas ierīces ir bezsaistē.
Pilna ziņojumu vēsture
Visi ziņojumi tiek glabāti serverī un sinhronizēti visās ierīcēs, nodrošinot tev pilnīgu vēsturi no jebkuras pārlūkprogrammas.
Vairāku tīklu atbalsts
Vienlaicīgi izveido savienojumu ar vairākiem IRC tīkliem, izmantojot atsevišķus kontus katram lietotājam tavā serverī.
Push paziņojumi
Saņem mobilās un darbvirsmas paziņojumus par pieminēšanu un tiešajām ziņām, neuzturot atvērtu pārlūkprogrammas cilni.
Kāpēc izmantot The Lounge pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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