Instalēt TinyAuth ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls Traefik forward-auth middleware, kas pievieno pieteikšanās ekrānu jebkurai pašmitinātai lietotnei ar vienu etiķeti.
Izvēlies TinyAuth VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar TinyAuth
TinyAuth ir viegla, pašmitināta autentifikācijas starpprogrammatūra, kas pievieno pieteikšanās ekrānu jebkurai lietojumprogrammai, kas darbojas aiz Traefik reversā starpniekservera. Atšķirībā no pilnvērtīgiem identitātes nodrošinātājiem, TinyAuth ir viens Go binārais fails, ko nodrošina SQLite, izvietojams dažu sekunžu laikā ar minimālu konfigurāciju. Viena starpprogrammatūras etiķete jebkuras lietotnes Docker Compose failā ir viss, kas nepieciešams, lai ierobežotu piekļuvi aiz lietotājvārda un paroles vai OAuth pieteikšanās.
Pašmitinot TinyAuth savā VPS, katra lietotne, ko tu izvieto — informācijas paneļi, izstrādātāju rīki, uzraudzības pakalpojumi — izmanto vienu autentifikācijas slāni, neatklājot šos pakalpojumus publiski. OAuth integrācija ar Google, GitHub un jebkuru OIDC nodrošinātāju ļauj komandas dalībniekiem pieteikties ar esošajiem akreditācijas datiem, un iebūvētais TOTP atbalsts nodrošina divu faktoru autentifikāciju, neprasot papildu pakalpojumu.
TinyAuth galvenās iespējas
Traefik Forward Auth
Pievieno pieteikšanās barjeru jebkurai Traefik maršrutētai lietotnei, pievienojot vienu starpprogrammatūras etiķeti — aizsargātajai lietotnei nav nepieciešamas izmaiņas.
OAuth nodrošinātāja atbalsts
Atļaut pieteikšanos, izmantojot Google, GitHub vai jebkuru OIDC saderīgu pakalpojumu sniedzēju, lai komandas dalībnieki izmantotu esošos akreditācijas datus, tā vietā, lai pārvaldītu atsevišķas paroles.
TOTP divfaktoru autentifikācija
Pievieno uz laiku balstītas vienreizējās paroles jebkuram kontam, pastiprinot piekļuvi pašu mitinātām lietotnēm, neizvietojot īpašu 2FA pakalpojumu.
Apakšdomēna sīkdatņu koplietošana
Viena TinyAuth pieteikšanās aptver visas lietotnes, kas mitinātas viena domēna apakšdomēnos, tādējādi lietotāji autentificējas vienu reizi un brīvi pārvietojas pa visu sistēmu.
Nulle ārēju atkarību
Darbojas kā viens binārais fails ar SQLite datu bāzi — nav nepieciešams Redis, PostgreSQL vai LDAP, saglabājot minimālu resursu patēriņu jebkurā VPS plānā.
Kāpēc izmantot TinyAuth pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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