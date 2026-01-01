Izvietot GitBucket ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda pašmitināta Git platforma ar GitHub stila saskarni, ko darbina JVM.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GitBucket
GitBucket ir uz Scala balstīta atvērtā koda Git platforma, kas nodrošina pazīstamu GitHub stila pieredzi infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Tā apvieno repozitoriju hostingu, izmaiņu pieprasījumus (pull requests), problēmas (issues), vikis un konta modeli, kas atspoguļo GitHub konvencijas, lai esošās komandas to varētu pieņemt bez papildu apmācības.
Darbojoties uz JVM ar iebūvētu H2 datubāzi, GitBucket neprasa nekādus ārējus pakalpojumus, lai sāktu darbu, un paplašinās, izmantojot spraudņus LDAP autentifikācijai, CI integrācijām un ārējām datubāzēm. Pašmitināšana saglabā avota kodu, piekļuves pilnvaras un audita vēsturi tavā VPS, nevis trešās puses SaaS.
GitBucket galvenās iespējas
GitHub-stila darbplūsma
Repozitoriji, pull pieprasījumi, problēmas un atskaites punkti tieši atbilst GitHub konvencijām, lai līdzstrādnieki saglabātu produktivitāti jau pirmajā dienā.
Spraudņu ekosistēma
Oficiālie un kopienas spraudņi paplašina GitBucket ar CI izpildītājiem, paziņojumiem, koda meklēšanu un autentifikācijas nodrošinātājiem.
SSH un HTTPS Git piekļuve
Izstrādātāji veic "push" un "pull" darbības, izmantojot standarta Git caur HTTPS vai SSH uz īpaša porta parastajiem klienta rīkiem.
Iebūvēti wiki un problēmas
Katrs repozitorijs ir aprīkots ar wiki un pilnvērtīgu problēmu izsekotāju, saglabājot dokumentāciju un projekta darbu blakus kodam.
Uz JVM balstīta pārnesamība
Vienas WAR Scala lietojumprogramma darbojas visur, kur darbojas JVM, padarot jaunināšanu un dublējumkopiju veidošanu paredzamu jebkurā VPS.
Kāpēc izmantot GitBucket pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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