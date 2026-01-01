Izvietot wger ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts fitnesa un treniņu izsekotājs ar vingrinājumu datubāzi, uztura reģistrēšanu un svara izsekošanu sportistiem un treneriem.
Izvēlies wger VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar wger
wger ir atvērtā koda fitnesa un treniņu izsekotājs, kas apvieno visaptverošu vingrinājumu datubāzi, strukturētu treniņu plānošanu, uztura izsekošanu un ķermeņa svara uzraudzību vienā pašu mitinātā Django lietojumprogrammā. Tas nāk ar kopienas veidotu tūkstošiem vingrinājumu katalogu ar aprakstiem, mērķa muskuļiem un demonstrācijas attēliem, un tas savienojas ar vietējām iOS un Android mobilajām lietotnēm, lai sportisti varētu reģistrēt treniņus un ēdienreizes no sporta zāles.
Pašmitināšana wger uz tava VPS saglabā personīgos treniņu datus — treniņus, ķermeņa mērījumus, pārtikas žurnālus un progresa diagrammas — infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis nododot tos fitnesa SaaS pakalpojumam. Platforma atbalsta vairākus lietotājus ar privātiem kontiem, izvēles viesu pieteikšanās iespējas izmēģinājuma lietošanai un visaptverošu REST API pielāgotiem informācijas paneļiem vai trešo pušu lietotņu integrācijām.
wger galvenās iespējas
Vingrojumu datubāze
Tūkstošiem kopienas veidotu vingrinājumu ar aprakstiem, mērķa muskuļu grupām un demonstrācijas attēliem, sinhronizēti no wger.de kataloga.
Treniņu plānošana
Veido strukturētas treniņu rutīnas ar piegājieniem, atkārtojumiem, svariem un atpūtas periodiem, pēc tam seko līdzi progresam katrā sesijā, izmantojot diagrammas.
Uztura reģistrēšana
Plāno maltītes atbilstoši makroelementu un kaloriju mērķiem ar meklējamu pārtikas datubāzi, ikdienas maltīšu žurnāliem un iepirkumu sarakstu ģenerēšanu.
Ķermeņa svara uzskaite
Reģistrē ķermeņa svaru, mērījumus un progresa fotoattēlus laika gaitā ar tendenču diagrammām, kas izceļ ilgtermiņa izmaiņas.
Vietējās mobilās lietotnes
Bezmaksas iOS un Android pavadošās lietotnes savienojas ar tavu pašmitināto instanci datu reģistrēšanai sporta zālē bez pārlūkprogrammas.
Daudzlietotāju ar API
Lietotāju konti ar izvēles viesu pieteikšanās iespējām, kā arī visaptverošs REST API pielāgotiem informācijas paneļiem, integrācijām un apmācības rīkiem.
Kāpēc izmantot wger pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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