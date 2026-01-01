Ieviest Umami Analytics ar viena klikšķa instalāciju.
Uz privātumu orientēta atvērtā koda tīmekļa analītikas alternatīva Google Analytics, bez sīkdatnēm un pēc noklusējuma atbilst GDPR.
Izvēlies Umami Analytics VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Umami Analytics
Umami ir ātra, atvērtā koda tīmekļa analītikas platforma, kas izseko vietnes datplūsmu bez sīkdatnēm, pirkstu nospiedumu veidošanas vai starpvietņu datu koplietošanas. Tā pēc noklusējuma atbilst GDPR prasībām, padarot to par tiešu alternatīvu Google Analytics komandām, kuras par prioritāti uzskata apmeklētāju privātumu un datu īpašumtiesības.
Umami pašmitināšana uz VPS nozīmē, ka visi apmeklētāju dati paliek tavā infrastruktūrā bez trešo pušu piekļuves. Viena PostgreSQL atbalstīta instalācija var izsekot vairākas vietnes, pielāgotus notikumus un UTM kampaņas, izmantojot tīru, reāllaika informācijas paneli, kas pieejams visai tavai komandai.
Umami Analytics galvenās iespējas
Bez sīkdatņu izsekošana
Umami vāc analītiku bez sīkdatnēm vai pastāvīgiem identifikatoriem, nodrošinot GDPR un CCPA atbilstību uzreiz.
Vairāku vietņu atbalsts
Izseko neierobežotu skaitu mājaslapu no vienas Umami instalācijas ar atsevišķiem vadības paneļiem un izolētiem datiem katram īpašumam.
Pielāgoti notikumi
Izseko pogu klikšķiem, veidlapu iesniegšanai, lejupielādēm un jebkādai pielāgotai lietotāja mijiedarbībai ārpus standarta lapu skatījumiem.
Reāllaika informācijas panelis
Skatīt tiešraides apmeklētāju skaitu, populārākās lapas, novirzīšanas avotus un ierīču sadalījumu, kas tiek atjaunināts reāllaikā bez lapas atsvaidzināšanas.
UTM kampaņas izsekošana
Mēri mārketinga kampaņu veiktspēju, izsekojot UTM parametriem visās tavās izsekotajās mājaslapās.
Kāpēc izmantot Umami Analytics pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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