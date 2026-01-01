Izvietot Maxun ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda bezkoda platforma jebkuras mājaslapas pārvēršanai strukturētās, automatizētās datu ieguves darbplūsmās.
Izvēlies Maxun VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Maxun
Maxun ir atvērtā pirmkoda, bezkoda tīmekļa datu platforma, kas ļauj tev iegūt, skrāpēt, rāpot un meklēt tīmeklī, nerakstot kodu. Izmantojot vizuālo ierakstītāju, tu vienkārši pārlūko mājaslapu, un Maxun pārvērš tavas darbības atkārtoti izmantojamā ekstrakcijas robotā — nav nepieciešamas programmēšanas zināšanas. MI darbināta ekstrakcija ļauj tev vienkāršā valodā aprakstīt, kādus datus vēlies, un tie tiek automātiski iegūti.
Pašmitināšana Maxun savā VPS dod tev pilnīgu kontroli pār taviem skrāpētajiem datiem, plānošanu un integrācijām. Platforma atbalsta eksportēšanu uz Google Sheets, Airtable un webhooks, un ietver pilnu SDK un CLI izstrādātājiem, kuri vēlas iet tālāk. Šī izvietošana ietver PostgreSQL datu noturībai un MinIO failu glabāšanai, nodrošinot tev pilnīgu, ražošanai gatavu iestatīšanu.
Maxun galvenās iespējas
Bez-koda ierakstītājs
Ieraksti savas pārlūkošanas darbības vienu reizi, un Maxun pārvērš tās atkārtojamā ekstrakcijas robotā — kods nav nepieciešams.
AI datu ieguve
Apraksti datus, ko vēlies, dabiskā valodā, un ļauj LLM nodrošinātai ekstrakcijai tos atrast un strukturēt tavā vietā.
Tīmekļa pārmeklēšana
Automātiski pārmeklē visas vietnes, atklājot un izgūstot saturu no katras atbilstošās lapas noteiktā tvērumā.
Ieplānotās izpildes
Iestati robotus darboties pēc grafika un piegādāt svaigus strukturētus datus uz tavu izvēlēto galamērķi bez manuālas iejaukšanās.
Elastīgas integrācijas
Eksportē iegūtos datus tieši uz Google Sheets, Airtable vai jebkuru webhook galapunktu ar iebūvētu integrācijas atbalstu.
Kāpēc izmantot Maxun pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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