Izvietot Ralph ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda IT aktīvu pārvaldības un datu centra infrastruktūras platforma ar pilnu REST API.
Izvēlies Ralph VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Ralph
Ralph ir atvērtā koda līdzekļu pārvaldības un CMDB (Konfigurācijas pārvaldības datubāzes) sistēma, ko izveidojis Allegro IT infrastruktūras pārvaldībai lielā mērogā. Tā aptver visu līdzekļu dzīves ciklu — no iegādes un piešķiršanas līdz norakstīšanai — gan datu centru statīvos, gan biroja vidēs, ar iebūvētu datu centra vizualizāciju statīvu izkārtojumiem un jaudas plānošanai.
Pašmitināšana Ralph uz tava VPS nodrošina tavai IT komandai vienotu patiesības avotu aparatūras inventarizācijai, programmatūras licencēm, līgumiem un atbalsta līgumiem bez abonēšanas izmaksām par katru līdzekli. Visaptverošs REST API padara Ralph viegli integrējamu ar esošajām biļešu, uzraudzības un iepirkumu sistēmām.
Ralph galvenās iespējas
Aktīvu dzīves cikla izsekošana
Izseko katru aktīvu no pirkuma pasūtījuma līdz piešķiršanai, apkopei un norakstīšanai, ar pilnu vēsturi un audita pierakstiem atbilstības un izmaksu ziņošanai.
Datu centra vizualizācija
Kartē fiziskos statīvu izkārtojumus ar vilkšanas un nomešanas izvietojumu, uzraugi enerģijas patēriņu katram statīvam un plāno jaudas paplašināšanu pirms aparatūras saņemšanas.
REST API
Visaptveroša REST API ļauj tev integrēt Ralph ar biļešu sistēmām, uzraudzības platformām un iepirkumu rīkiem, lai automatizētu krājumu atjaunināšanu un novērstu datu dubultu ievadi.
Programmatūras licences pārvaldība
Pārraugiet programmatūras licences, līgumus un atbalsta līgumus kopā ar aparatūras aktīviem, lai tu vienmēr zinātu, kas ir licencēts, kur tas ir izvietots un kad pienācis atjaunošanas laiks.
Pielāgotas darbplūsmas
Definē elastīgus darbplūsmas stāvokļus aktīvu dzīves cikla posmiem, lai tavi iepirkumu, darbības un norakstīšanas procesi tiktu konsekventi ieviesti visā komandā.
Kāpēc izmantot Ralph pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.