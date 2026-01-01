Izvietot Radarr ar viena klikšķa instalāciju.
Automatizēts filmu kolekcijas pārvaldnieks, kas uzrauga jaunumus, lejupielādē, izmantojot tavu vēlamo klientu, un uztur tavu bibliotēku sakārtotu.
Izvēlies Radarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Radarr
Radarr ir visaptverošs automatizēts filmu kolekcijas pārvaldnieks Usenet un BitTorrent lietotājiem. Tas uzrauga RSS plūsmas jauniem izlaidumiem, kas atbilst taviem kvalitātes profiliem, ierosina lejupielādes, izmantojot klientus, piemēram, qBittorrent vai SABnzbd, un automātiski pārdēvē un organizē tavu bibliotēku. Pielāgotu formātu atbalsts ļauj tev mērķēt uz specifiskiem kodējumiem — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — un Radarr jauninās esošos failus, kad parādīsies labāki izlaidumi.
Radarr darbināšana uz VPS uztur to aktīvu visu diennakti ar nemainīgu joslas platumu, nodrošinot, ka tu nekad nepalaid garām izlaišanas logu. Tas tieši integrējas ar Plex, Jellyfin un Emby, lai atsvaidzinātu tavu mediju servera bibliotēku brīdī, kad nonāk jauns fails, un dabiski savienojas ar Sonarr, Lidarr un Prowlarr pilnīgai automatizētai mediju ekosistēmai.
Radarr galvenās iespējas
Automātiskā uzraudzība
RSS plūsmas uzraudzība atklāj jaunas filmu izlaides brīdī, kad tās parādās, un automātiski ievieto lejupielādes rindā, pamatojoties uz tavām kvalitātes vēlmēm.
Kvalitātes profili
Definē pieņemamās izšķirtspējas, kodekus un failu izmērus katrai filmai, lai tiktu lejupielādētas un saglabātas tikai tās versijas, kuras tu patiešām vēlies.
Automātiskie jauninājumi
Radarr uzrauga labākas kvalitātes izlaidumus pēc sākotnējās lejupielādes un caurspīdīgi aizstāj failus, saglabājot tavu bibliotēku visaugstākajā kvalitātē laika gaitā.
Multivides servera integrācija
Automātiski bibliotēkas atsvaidzināšanas paziņojumi Plex, Jellyfin un Emby nozīmē, ka jaunizlādētas filmas parādās tavā straumēšanas lietotnē dažu sekunžu laikā.
Importu saraksts
Importē skatīšanās sarakstus no IMDb, Trakt un TMDb, lai automātiski pievienotu filmas tavai uzraudzītajai rindai, kad atzīmē nosaukumus skatīšanai.
Kāpēc izmantot Radarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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