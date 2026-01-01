Izvietot Flipt viena klikšķa instalācijā.
Pašmitināta funkciju karodziņu pārvaldības platforma ar Git-vietējo krātuvi un uzlabotām mērķauditorijas atlases iespējām.
Izvēlies Flipt VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Flipt
Flipt ir atvērtā koda funkciju karodziņu pārvaldības platforma, kas dod izstrādes komandām pilnīgu kontroli pār to izlaišanas procesu. Tā ļauj tev glabāt karodziņu konfigurācijas blakus tavam kodam Git repozitorijos, integrējoties ar koda pārskatīšanas darbplūsmām, ko tava komanda jau izmanto. Tīmekļa saskarne padara karodziņu izveidi, lietotāju segmentu definēšanu un uz procentiem balstītu ieviešanu konfigurēšanu pieejamu ikvienam komandas dalībniekam, neprasot koda izmaiņas vai atkārtotu izvietošanu.
Pašmitināšana Flipt uz tava VPS saglabā sensitīvu funkciju karodziņu loģiku un lietotāju mērķauditorijas datus pilnībā tavā infrastruktūrā, nodrošinot atbilstību drošības politikām un novēršot piegādātāja piesaisti. Tu iegūsti tādas pašas iespējas kā komerciālie funkciju karodziņu pakalpojumi par daļu no izmaksām.
Flipt galvenās iespējas
Git vietējā glabātuve
Glabā funkciju karodziņu konfigurācijas savos Git repozitorijos, nodrošinot tev versiju kontroli, koda pārskatīšanu un audita vēsturi katrai izmaiņai.
Paplašināta mērķēšana
Definē lietotāju segmentus ar pielāgotiem atribūtiem, lai ieviestu funkcijas konkrētām grupām pirms pilnas izlaišanas.
Procentuālā izvēršana
Pakāpeniski izlaist funkcijas noteiktai lietotāju daļai, samazinot risku un nodrošinot uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu pirms pilnīgas ieviešanas.
REST & gRPC API
Visaptverošas API un klienta SDK populārām valodām ļauj jebkurai lietojumprogrammai novērtēt karodziņus ar minimālu latentumu.
Daudzvides atbalsts
Pārvaldi atsevišķas karodziņu konfigurācijas izstrādes, testēšanas un ražošanas vidēm no vienas instances.
Kāpēc izmantot Flipt pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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