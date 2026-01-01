Izvietot Dataline ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Ar AI darbināms SQL tērzēšanas rīks, kas ļauj tev vaicāt un vizualizēt jebkuru datubāzi, izmantojot vienkāršu angļu valodu.
Izvēlies Dataline VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Dataline
Dataline ir uz privātumu orientēts, atvērtā koda datu analīzes rīks, kas tulko dabisko valodu SQL vaicājumos, ļaujot tev izpētīt datubāzes, nerakstot nevienu SQL rindu. Savieno PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV vai Excel failus un uzdod jautājumus vienkāršā angļu valodā, lai iegūtu tūlītējus rezultātus un automātiskas vizualizācijas.
Atšķirībā no mākoņanalītikas platformām, Dataline pašmitināšana tavā VPS nodrošina sensitīvu biznesa datu pilnīgu kontroli. Nav lietošanas ierobežojumu, nav maksu par lietotāju un nav piegādātāja piesaistes — tikai inteliģents vaicājumu interfeiss, kas darbojas ar tavu vēlamo LLM API atslēgu.
Dataline galvenās iespējas
Dabiskās valodas vaicājumi
Ieraksti jautājumus vienkāršā angļu valodā, un Dataline ģenerēs SQL, izpildīs to un atgriezīs formatētus rezultātus dažu sekunžu laikā.
Vairāku datubāzu atbalsts
Pievienojies PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel un citiem no vienas saskarnes, nepārslēdzot rīkus.
Automātiska diagrammu ģenerēšana
Palūdz diagrammu savā uzvednē, un Dataline atveido vizualizāciju tieši no vaicājuma rezultāta.
Uz privātumu orientēta arhitektūra
Visi dati paliek tavā serverī, dodot tev pilnīgu kontroli pār sensitīvu biznesa informāciju bez trešo pušu piekļuves.
Vaicājumu vēsture
Saglabā un pārskati iepriekšējos vaicājumus un rezultātus, bez atkārtotas uzvedņu ievadīšanas, laika gaitā veidojot personīgo analītikas bibliotēku.
Kāpēc izmantot Dataline pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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