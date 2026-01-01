Izvietot ESPHome viena klikšķa instalācijā.
Ar YAML darbināta programmaparatūras pārvaldības sistēma ESP8266 un ESP32 mikrokontrolieriem ar tīmekļa vadības paneli un bezvadu atjauninājumiem.
Izvēlies ESPHome VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ESPHome
ESPHome ir atvērtā koda sistēma, kas pārvērš ESP8266 un ESP32 mikrokontrolierus par viedās mājas ierīcēm, izmantojot vienkāršus YAML konfigurācijas failus. Nav nepieciešama C++ programmēšana — definē sensorus, slēdžus un displejus YAML, un ESPHome automātiski kompilē un ielādē optimizētu programmaparatūru. Tā integrējas dabiski ar Home Assistant un atbalsta MQTT, lai nodrošinātu saderību ar jebkuru automatizācijas platformu.
ESPHome palaišana uz VPS nodrošina nepārtrauktu ierīču pārvaldību un attālinātu programmaparatūras kompilēšanu, kas pieejama no jebkuras vietas. Tavas ierīces konfigurācijas tiek centralizēti glabātas un dublētas, un bezvadu atjauninājumus var aktivizēt bez nepieciešamības atrasties lokālajā tīklā, kurā atrodas fiziskās ierīces.
ESPHome galvenās iespējas
YAML konfigurācija
Definē ESP ierīces darbību vienkāršos YAML failos ar automātisku validāciju — nav nepieciešamas C++ zināšanas vai IDE iestatīšana.
Bezvadu atjauninājumi
Sūtiet programmaparatūras atjauninājumus bezvadu režīmā uz visām tavām ESP ierīcēm bez fiziskas piekļuves, padarot lielu izvietojumu uzturēšanu vieglu.
Home Assistant integrācija
Vietējā API integrācija ar Home Assistant nodrošina tūlītēju ierīču atklāšanu un nulles latentuma lokālu kontroli bez atkarības no mākoņa.
500+ komponentes
Atbalsts simtiem sensoru, displeju, LED kontrolieru un izpildmehānismu nozīmē, ka gandrīz jebkuru aparatūru var integrēt uzreiz.
Reāllaika žurnālēšana
Straumē ierīces tiešraides žurnālus tieši tīmekļa informācijas panelī ātrai problēmu novēršanai un sensoru rādījumu uzraudzībai izstrādes laikā.
Kāpēc izmantot ESPHome pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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