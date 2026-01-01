Instalēt Koillection ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašmitināts kolekciju pārvaldnieks jebkāda veida fizisku vai digitālu kolekciju organizēšanai un katalogizēšanai.
Izvēlies Koillection VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Koillection
Koillection ir pašmitināta kolekciju pārvaldības lietotne, kas ļauj tev katalogizēt jebko — grāmatas, vinila plates, videospēles, pastmarkas, kolekcionējamās kartītes vai jebkuru citu kolekciju, ko tu uzturi. Atšķirībā no mākoņpakalpojumu katalogizēšanas pakalpojumiem, Koillection darbojas pilnībā uz tava paša servera, saglabājot tavas kolekcijas datus privātus un pilnīgā tavā kontrolē.
Izveidota uz Symfony bāzes ar tīru, atsaucīgu saskarni, Koillection atbalsta pielāgotus metadatu laukus un tīmekļa skrāpjus, lai tu varētu bagātināt vienumus ar tieši to informāciju, kas ir svarīga tavam kolekcijas veidam. Pilns REST API nodrošina integrāciju ar ārējiem rīkiem, un daudzvalodu atbalsts nodrošina 11+ valodas jau no paša sākuma.
Koillection galvenās iespējas
Jebkurš kolekcijas veids
Katalogot grāmatas, spēles, vinila plates, pastmarkas vai jebkurus citus kolekcijas priekšmetus, bez ierobežojumiem, ko uzliek gatavas veidnes.
Pielāgotie metadatu lauki
Definē precīzus laukus un datu struktūru, kas atbilst tavai kolekcijai, nevis pielāgojoties vispārīgai shēmai.
Tīmekļa skrāpja atbalsts
Automātiski iegūt metadatus no ārējām mājaslapām, lai bagātinātu tavus vienumus ar vākiem, aprakstiem un detaļām.
REST API piekļuve
Atklāj savus kolekcijas datus, izmantojot pilnvērtīgu REST API, nodrošinot integrāciju ar pielāgotām lietotnēm vai automatizācijas darbplūsmām.
Daudzvalodu saskarne
Izmanto Koillection savā valodā — tiek atbalstītas 11+ valodas ar pilnu angļu un franču valodu pārklājumu.
Kāpēc izmantot Koillection pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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