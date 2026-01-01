Instalē Convos ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīgs uz pārlūkprogrammu balstīts IRC klients, kas tevi pastāvīgi uztur savienotu ar tērzēšanas tīkliem no jebkuras ierīces.
Izvēlies Convos VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Convos
Convos ir pilnībā pašu mitināts, vienmēr aktīvs IRC klients, kas darbojas tavā serverī un visu diennakti uztur savienojumu ar IRC tīkliem. Atšķirībā no tradicionālajiem IRC klientiem, kas atvienojas, kad tos aizver, Convos uztur pastāvīgus savienojumus, lai tu nekad nepalaistu garām ziņu — pat tad, ja tavas ierīces ir bezsaistē.
Piekļūsti savām IRC sarunām no jebkuras pārlūkprogrammas, neinstalējot programmatūru. Convos saglabā tavu pilno tērzēšanas vēsturi, atbalsta vairākus lietotājus un tīklus, un nodrošina tīru, modernu saskarni, kas paredzēta gan ikdienas tērzētājiem, gan ilggadējām IRC kopienām. Pašmitināšana dod tev pilnīgu kontroli pār taviem datiem un lietotāju piekļuvi.
Convos galvenās iespējas
Nepārtraukti savienojumi
Convos darbojas tavā VPS 24/7, paliekot savienots ar IRC tīkliem, lai ziņojumi tiktu saglabāti un gaidītu tevi, kad vien tu pieslēdzies.
Pilna tērzēšanas vēsture
Visas ziņas tiek glabātas servera pusē un ir pieejamas no jebkuras pārlūkprogrammas, nodrošinot tev meklējamu vēsturi visos kanālos un sarunās.
Vairāku tīklu atbalsts
Pieslēdzies vairākiem IRC tīkliem vienlaicīgi un pārvaldi visus kanālus un tiešās ziņas no vienas vienotas saskarnes.
Nav programmatūras instalēšanas
Piekļūsti savam IRC klientam pilnībā caur pārlūkprogrammu — nav nepieciešama darbvirsmas lietotne, spraudnis vai konfigurācija nevienā ierīcē, ko tu izmanto.
Daudzlietotāju atbalsts
Uzaicini komandas biedrus vai draugus dalīties ar tavu Convos instanci, katram ar saviem neatkarīgiem kontiem un tīkla konfigurācijām.
Kāpēc izmantot Convos pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
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