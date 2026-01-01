Ieviest BroadcastChannel ar viena klikšķa instalāciju.
Pārvērt jebkuru publisku Telegram kanālu par SEO draudzīgu mikroblogu ar nulles klienta JavaScript un automātiskām RSS plūsmām.
Izvēlies BroadcastChannel VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar BroadcastChannel
BroadcastChannel ir atvērtā koda Astro darbināta platforma, kas publiskos Telegram kanālus pārvērš par pilnvērtīgiem mikroblogiem. Tā vietā, lai uzturētu tradicionālo CMS, tu raksti ierakstus Telegram, un BroadcastChannel ģenerē ātru, SEO optimizētu mājaslapu, ko tava auditorija var pārlūkot. Katrs ziņojums kļūst par lapu ar atbilstošiem metadatiem, vietnes karti un divām RSS plūsmām XML un JSON formātos plūsmu lasītājiem un satura apkopotājiem.
Pašmitināšana savā VPS dod tev pielāgotu domēnu un pilnīgu kontroli pār tavu publicēto saturu, neatkarīgi no Vercel, Cloudflare Pages vai jebkuras citas trešās puses hostinga platformas. Iegūtā vietne nesūta pārlūkprogrammai nekādu JavaScript — ātra jebkurā savienojumā un ļoti draudzīga meklētājprogrammu rāpuļprogrammām.
BroadcastChannel galvenās iespējas
Telegram kā CMS
Raksti ierakstus Telegram kā parasti — BroadcastChannel tos automātiski ielādē un publicē tavā vietnē bez papildu darbībām.
Nulles klienta JavaScript
Lapas ir pilnībā serverī atveidotas, bez JavaScript nosūtīšanas uz pārlūkprogrammu, nodrošinot ātru ielādes laiku un augstus SEO rādītājus.
Iebūvētas RSS plūsmas
Katrs emuārs automātiski saņem XML un JSON RSS plūsmas, lai lasītāji varētu abonēt, izmantojot jebkuru plūsmu apkopotāju vai lasītāja lietotni.
SEO un vietnes kartes
Automātiski ģenerētas vietņu kartes, tīras URL adreses un pareizas meta atzīmes padara tavu saturu atklājamu meklētājprogrammās jau no pirmās dienas.
Sociālo saišu integrācija
Saisti Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky un Discord profilus no vietnes navigācijas, nerakstot nekādu pielāgotu kodu.
Kāpēc izmantot BroadcastChannel pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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