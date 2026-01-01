Uzstādi Matrix Synapse ar viena klikšķa instalāciju.
Decentralizēts, pilnībā šifrēts tērzēšanas serveris drošai reāllaika saziņai ar pilnu federācijas atbalstu.
Izvēlies Matrix Synapse VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Matrix Synapse
Matrix Synapse ir atsauces mājas serveris Matrix atvērtajam komunikācijas protokolam, nodrošinot reāllaika ziņojumapmaiņu, balss un video zvanus, failu koplietošanu un pilnīgu šifrēšanu visā federatīvajā serveru tīklā. Tam uzticas valdības, universitātes un uzņēmumi visā pasaulē, Synapse ļauj taviem lietotājiem droši sazināties, saglabājot visus datus tavā infrastruktūrā.
Federācija ļauj tavam serverim nemainīgi savienoties ar citiem Matrix serveriem, lai tavi lietotāji varētu sasniegt ikvienu globālajā Matrix tīklā. Ar tiltiem uz Slack, Discord, IRC un Telegram, Synapse integrējas esošajās komunikācijas darbplūsmās, nespiežot visus izmantot vienu platformu.
Matrix Synapse galvenās iespējas
End-to-end šifrēšana
Visi privātie ziņojumi un grupu tērzēšanas sarunas pēc noklusējuma ir šifrēti, nodrošinot, ka dati paliek privāti pat no servera administratoriem.
Federācijas atbalsts
Sazinies ar lietotājiem jebkurā Matrix serverī visā pasaulē, izmantojot nevainojamu starpserveru federāciju.
Platformas tilti
Pievienojies Slack, Discord, IRC, Telegram un citām platformām, izmantojot protokolu tiltus.
Telpas un vietas
Organizē sarunas ar istabām, telpām, pavedieniem, reakcijām un ziņojumu rediģēšanu strukturētai saziņai.
Balss un videozvani
Veic VoIP balss un video zvanus tieši Matrix klientos bez ārējiem pakalpojumiem.
SSO integrācija
Autentificēt lietotājus, izmantojot OIDC, SAML un CAS pakalpojumu sniedzējus, uzņēmuma vienotajai pieteikšanās sistēmai.
Kāpēc izmantot Matrix Synapse pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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