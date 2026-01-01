Izvietot Traggo ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts, uz tagiem balstīts laika uzskaites rīks, kas aizstāj projektu hierarhijas ar elastīgu iezīmētu laika skalu.
Izvēlies Traggo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Traggo
Traggo ir atvērtā koda, pašu mitināts laika uzskaites rīks, kas katru ierakstu organizē kā intervālu laika joslā, nevis kā rindu stingrā projektu hierarhijā. Katrs ieraksts ir bagātināts ar patvaļīgām atzīmēm —
client,
project,
task,
billable, jebko, ko vēlies — un informācijas panelis analizē laiku, apvienojot atzīmes, kā tev nepieciešams, neliekot tev iepriekš izvēlēties vienu kanonisku sadalījumu.
Traggo pašu mitināšana tavā VPS saglabā darba laika uzskaites lapas, klientu informāciju un ar rēķiniem saistīto kontekstu infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis SaaS laika uzskaites pakalpojumu sniedzēja. Vienīgais Go binārais fails un SQLite datubāze padara to pietiekami vieglu, lai tas varētu pastāvēt līdzās citiem pakalpojumiem mazā VPS, un uz atzīmēm balstītais modelis ir piemērots gan konsultantiem, gan ārštata darbiniekiem, gan aģentūrām, gan produktu komandām.
Traggo galvenās iespējas
Uz tagiem balstīta izsekošana
Aizstāt ligzdotas projektu hierarhijas ar patvaļīgām atzīmēm, lai viens un tas pats ieraksts varētu vienlaicīgi parādīties klientu, projektu un apmaksājamos pārskatos.
Laika joslas skats
Velc laika posmus dienas laika grafikā, lai ātri sāktu, apturētu, sadalītu un rediģētu laika ierakstus, neievadot precīzus laika zīmogus.
Elastīgas atskaites
Sadalīt reģistrēto laiku pēc jebkuras tagu kombinācijas konfigurējamos datumu diapazonos, pēc tam eksportēt rezultātus uz CSV rēķinu izrakstīšanai.
Daudzlietotāju atbalsts
Izveido atsevišķus lietotāju kontus ar administratora un parastajām lomām, lai neliela komanda varētu koplietot vienu Traggo instanci ar atsevišķām laika uzskaites lapām.
GraphQL API
Vadi automatizāciju, informācijas paneļus un integrācijas, izmantojot dokumentēto GraphQL API, nevis skrāpējot tīmekļa lietotāja saskarni.
Viegls nospiedums
Viens Go binārais fails, ko atbalsta SQLite, nodrošina mazu diska un atmiņas patēriņu, ideāli piemērots izvietošanai uz esoša VPS, nepiešķirot jaunus resursus.
Kāpēc izmantot Traggo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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