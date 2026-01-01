Izvietot FUXA ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda tīmekļa SCADA/HMI programmatūra reāllaika procesu vizualizāciju projektēšanai un savienošanai ar rūpnieciskām ierīcēm.
Izvēlies FUXA VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar FUXA
FUXA ir atvērtā koda SCADA/HMI/vadības paneļa platforma, kas pilnībā izstrādāta tīmeklim. Velc-un-met redaktors darbojas pārlūkprogrammā, lai inženieri varētu izveidot rūpnīcas imitācijas, vadības paneļus un operatoru ekrānus, neinstalējot patentētus rīkus — un tie paši ekrāni tiek attēloti jebkurā ierīcē ar pārlūkprogrammu.
FUXA pašmitināšana uz tava paša VPS saglabā tagu datus, projektu failus un ierīču akreditācijas datus tavā kontrolētajā infrastruktūrā, kas ir svarīgi OT vidēs, kur mākoņpakalpojumos mitināta SCADA reti ir pieejama opcija. Node.js izpildlaiks ir aprīkots ar vietējiem draiveriem Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT un Ethernet/IP, lai tas varētu sazināties ar esošajiem PLC un lauka ierīcēm bez papildu vārtejām.
FUXA galvenās iespējas
Tīmekļa redaktors
Izveido SCADA ekrānus, vadības paneļus un trauksmes signālus tieši pārlūkprogrammā ar vilkšanas un nomešanas redaktoru — nav nepieciešami tikai Windows inženiertehniskie rīki.
Industriāli protokoli
Vietējie draiveri Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT un Ethernet/IP savieno FUXA ar PLC un lauka ierīcēm uzreiz.
Reāllaika tagi
Saistīt ekrāna elementus ar tiešraides ierīču tagiem un vērot, kā vērtības atjauninās reāllaikā, izmantojot iebūvētu vēstures datu atbalstu tendencēm un atskaitēm.
Trauksmes un notikumi
Konfigurēt uz sliekšņiem balstītas trauksmes ar apstiprināšanas darbplūsmām un saglabāt notikumu vēsturi revīzijām un pēcinicidentu analīzei.
Uz SVG balstīta grafika
Mērogojama vektorgrafika saglabā skaidrus attēlojumus jebkurā displeja izmērā, sākot no operatora HMI līdz lieliem pārskata paneļiem uz vadības telpas sienas.
Skriptējama loģika
Pievieno pielāgotu JavaScript loģiku, lai apstrādātu aprēķinus, transformācijas un nosacītu uzvedību bez lietotnes pārbūves.
Kāpēc izmantot FUXA pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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