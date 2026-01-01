Izvietot QloApps ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda viesnīcu pārvaldības un rezervēšanas sistēma ar īpašumu pārvaldības sistēmu, rezervēšanas dzinēju un viesnīcas mājaslapu.
Izvēlies QloApps VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar QloApps
QloApps ir bezmaksas, atvērtā koda viesnīcu komercijas platforma, kas vienā instalācijā apvieno īpašuma pārvaldības sistēmu, tiešās rezervēšanas dzinēju un klientiem paredzētu viesnīcas vietni. Viesnīcnieki var pārvaldīt numuru inventāru, cenas, nodokļus un rezervācijas no viena vadības paneļa, vienlaikus pieņemot rezervācijas tieši savā vietnē, nemaksājot komisijas maksu trešo pušu portāliem.
Pašmitināšana QloApps savā VPS nodrošina viesu datu, maksājumu ierakstu un rezervāciju vēstures pilnīgu kontroli, novērš maksu par katru rezervāciju, kas ir ierasta mitinātos rezervēšanas pakalpojumos, un ļauj pielāgot rezervēšanas plūsmu, tēmu un aizmugures biroju atbilstoši tam, kā faktiski darbojas tavs īpašums.
QloApps galvenās iespējas
Tiešais rezervēšanas dzinējs
Pieņem rezervācijas tieši savā viesnīcas mājaslapā ar reāllaika pieejamību, cenu plāniem un tūlītējiem apstiprinājumiem — bez komisijas maksas trešo pušu portāliem.
Īpašumu pārvaldība
Pārvaldi numurus, numuru tipus, cenu plānus, sezonālās cenas, nodokļus un inventāru no vienas administrācijas sistēmas, kas veidota, ņemot vērā reālus viesnīcu darba procesus.
Vairāku viesnīcu atbalsts
Pārvaldi vairākus īpašumus no vienas instalācijas ar katrai viesnīcai atsevišķām istabām, cenām, personāla atļaujām un konsolidētu atskaitīšanos visā grupā.
Iebūvēta viesnīcas mājaslapa
Izveido klientiem paredzētu viesnīcas mājaslapu ar numuru sarakstiem, galeriju, atsauksmēm un kontaktu lapām, kas ir gatava lietošanai — nav jāuztur atsevišķa CMS.
Moduļi un papildinājumi
Paplašini rezervēšanas plūsmas ar maksājumu vārtejām, kanālu pārvaldniekiem un mārketinga moduļiem no QloApps tirgus, nemainot pamata kodu.
Daudzvalodu un valūtas
Apkalpo starptautiskos viesus ar vietējo daudzvalodu un daudzvalūtu atbalstu, konfigurējamu katram tirgum no administratora paneļa.
Kāpēc izmantot QloApps pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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