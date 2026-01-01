Uzstādīt Deluge ar viena klikšķa instalāciju.
Viegls BitTorrent klients ar tīmekļa saskarni, spraudņu atbalstu un nevainojamu multivides automatizācijas integrāciju.
Izvēlies Deluge VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Deluge
Deluge ir funkcijām bagāts, viegls BitTorrent klients, kas izveidots uz libtorrent bibliotēkas bāzes, piedāvājot visas būtiskās torrentu pārvaldības iespējas caur tīru, pārlūkprogrammā balstītu saskarni. Tas atbalsta protokola šifrēšanu, DHT, vienādranga apmaiņu, starpniekservera maršrutēšanu, ātruma kontroli un spraudņu ekosistēmu — padarot to par uzticamu izvēli gan ikdienas lejupielādēm, gan sarežģītām multivides automatizācijas iestatīšanām.
Deluge izvietošana uz VPS nodrošina veltītu joslas platumu nepārtrauktai sēdēšanai un lejupielādei, neizmantojot tavu mājas interneta pieslēgumu vai datu limitus. Nepārtraukti aktīvā vide uztur labas attiecības privātajos trakeros, vienmērīgi integrējas ar automatizācijas rīkiem, piemēram, Sonarr un Radarr, un saglabā tavu torrentu aktivitāti izolētu uz veltītas infrastruktūras ar statisku IP adresi.
Deluge galvenās iespējas
Uz pārlūkprogrammu balstīta saskarne
Pārvaldi visus torentus no jebkuras ierīces, izmantojot atsaucīgu tīmekļa lietotāja saskarni, neinstalējot darbvirsmas klientu vai neuzturot tiešu piekļuvi serverim.
Mediju automatizācijas integrācija
Dabiski integrējas ar Sonarr, Radarr un Lidarr automatizētai satura lejupielādei, pārdēvēšanai un bibliotēkas organizēšanai.
Protokola šifrēšana
Šifrē BitTorrent datplūsmu, lai samazinātu IPS ierobežojumus un uzlabotu privātumu visām torrentu aktivitātēm serverī.
Spraudņu sistēma
Paplašini funkcionalitāti ar spraudņiem etiķetēm, plānošanai, RSS plūsmām, tīmekļa sēklām un attālinātai klientu pārvaldībai.
Detalizētas ātruma kontroles
Iestatīt globālus un katram torrentam augšupielādes/lejupielādes ierobežojumus ar plānošanas atbalstu, lai pārvaldītu joslas platuma izmantošanu visas dienas garumā.
Kāpēc izmantot Deluge pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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