Izvietot Cassandra Reaper viena klikšķa instalācijā.
Centralizēts labošanas plānotājs un tīmekļa saskarne, lai uzturētu Apache Cassandra klasterus veselīgus un konsekventus.
Izvēlies Cassandra Reaper VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Cassandra Reaper
Cassandra Reaper ir de facto atvērtā koda rīks Apache Cassandra labojumu orķestrēšanai vienas datu centra un vairāku vietņu klasteros. Sākotnēji izveidots Spotify un uzturēts The Last Pickle, Reaper sadala lielus labojumus pārvaldāmās vienībās, izpilda tos oportūnistiski starp mezgliem un droši atsāk darbu pēc kļūmēm — aizstājot trauslos cron vadītos nodetool skriptus ar stāvokli uzturošu, novērojamu darbplūsmu.
Pašmitināšana Reaper uz tava VPS nodrošina operatoriem īpašu vadības paneli ar tīmekļa lietotāja saskarni (UI), REST API un metrikas galapunktu. Šī izvietošana ietver Apache Cassandra mezglu, lai tu varētu nekavējoties pieslēgties, ieplānot un veikt labojumus, pēc tam reģistrēt papildu ražošanas klasterus, izmantojot JMX, pēc vajadzības.
Cassandra Reaper galvenās iespējas
Segmentēti remonti
Sadalīt labojumus mazos diapazonos un veikt tos oportūnistiski starp mezgliem, lai izvairītos no klastera pārslogošanas.
Remontu plānošana
Ieplāno atkārtotus labojumus katram keyspace ar konfigurējamu intensitāti, paralēlismu un segmentu skaitu.
Daudzklasteru kontrole
Reģistrējiet un pārvaldiet labojumus vairākiem Cassandra klasteriem no vienas web UI un REST API.
Pauzēt un atsākt
Stāvokli saglabājošas labošanas darbības var apturēt, atsākt un atjaunot pēc restartēšanas, nezaudējot progresu.
Metrikas un novērojamība
Iebūvētās Dropwizard metrikas atklāj labošanas gaitu, segmenta statusu un JMX klastera veselību uzraudzībai.
Kāpēc izmantot Cassandra Reaper pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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