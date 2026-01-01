Instalēt InfluxDB 2 ar vienu klikšķi.
Vienota laika rindu platforma, apvienojot datubāzi, vizualizāciju, brīdinājumus un datu apstrādi vienā lietojumprogrammā.
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Ko tu vari izveidot ar InfluxDB 2
InfluxDB 2 ir īpaši izstrādāta laika rindu platforma, kas vienā lietojumprogrammā nodrošina datu ievadi, glabāšanu, vaicājumus, vizualizāciju un brīdinājumus. Izveidota uz TSM glabāšanas dzinēja ar Flux vaicājumu valodu, tā nodrošina augstas caurlaidības datu ievadi un efektīvu kompresiju kopā ar modernu tīmekļa UI — novēršot nepieciešamību integrēt atsevišķus rīkus, piemēram, Grafana vai Kapacitor, pamata novērojamības darbplūsmām.
Pašmitinot InfluxDB 2 savā VPS, tu novērsīsi maksu par datu punktu un datu izvades izmaksas, kas bieži sastopamas pārvaldītos mākoņpakalpojumos. Tu iegūsti prognozējamas izmaksas IoT ierīču parkiem, infrastruktūras uzraudzībai un finanšu datu plūsmām neatkarīgi no ievades apjoma, ar pastāvīgu glabāšanu gadiem ilgiem vēsturiskiem telemetrijas datiem.
InfluxDB 2 galvenās iespējas
Flux Vaicājumu valoda
Flux ir funkcionāla skriptu valoda, kas īpaši izstrādāta laika rindu datiem, nodrošinot transformācijas, agregācijas un vairāku avotu savienojumus vienā vaicājumā.
Integrēta tīmekļa lietotāja saskarne
Iebūvētā saskarne ietver vizuālo vaicājumu veidotāju, informācijas paneļa redaktoru un datu pārlūku, tāpēc nav nepieciešams ārējs vizualizācijas rīks, lai sāktu darbu.
Iebūvēta brīdināšana
Konfigurē sliekšņa un deadman pārbaudes tieši InfluxDB 2, izmantojot paziņojumu galapunktus pakalpojumiem Slack, PagerDuty, HTTP webhooks un citiem.
Uzdevumu dzinējs
Ieplānot Flux skriptus datu samazināšanai, ETL transformācijām un datu apkopošanai bez ārējiem cron darbiem vai atsevišķiem cauruļvadu pakalpojumiem.
Žetonu balstīta piekļuves kontrole
Granulēti lasīšanas/rakstīšanas marķieri, kas paredzēti konkrētām datu glabātuvēm, nodrošina detalizētu piekļuves kontroli vairākām komandām un lietojumprogrammām, kas izmanto vienu instanci.
Kāpēc izmantot InfluxDB 2 pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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