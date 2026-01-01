Izvietot LibrePhotos ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta fotoattēlu pārvaldība ar automātisku sejas atpazīšanu, objektu noteikšanu un AI darbinātu meklēšanu visai tavai kolekcijai.
Izvēlies LibrePhotos VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LibrePhotos
LibrePhotos ir pašmitināta, atvērtā koda fotoattēlu pārvaldības platforma, kas nodrošina ar AI darbinātu organizāciju tavā personīgajā fotoattēlu bibliotēkā. Atšķirībā no Google Photos vai iCloud, katrs attēls paliek tavā paša serverī — bez augšupielādes ierobežojumiem, bez abonēšanas maksām un bez trešo pušu piekļuves tavām atmiņām. Tā automātiski apstrādā tavus fotoattēlus ar sejas atpazīšanu, ainu noteikšanu un semantisko meklēšanu, lai tu varētu atrast jebkuru attēlu bez manuālas atzīmēšanas.
LibrePhotos pašmitināšana uz VPS dod tev pilnīgu kontroli pār taviem personīgākajiem datiem. Visa ML apstrāde notiek lokāli — seju grupēšana, apgrieztā ģeokodēšana un objektu noteikšana notiek tavā serverī bez izsaukumiem uz ārējiem AI pakalpojumiem. Neatkarīgi no tā, vai tu migrē no mākoņpakalpojuma fotoattēliem vai veido privātu ģimenes arhīvu, LibrePhotos nodrošina pulētu, pilnībā aprīkotu alternatīvu.
LibrePhotos galvenās iespējas
Sejas atpazīšana
Automātiski grupē sejas visā tavā bibliotēkā, lai tu varētu atzīmēt cilvēkus vienreiz un uzreiz atrast katru fotoattēlu, kurā viņi parādās.
MI nodrošināta fotoattēlu meklēšana
Meklē tavas fotogrāfijas pēc objektiem, ainām un aprakstiem, izmantojot ierīcē esošo mašīnmācīšanos — nav nepieciešama mākoņpakalpojumu API.
Automātiska fotoattēlu organizēšana
Laika joslas un albumu skati ar uz notikumiem balstītu grupēšanu, reverso ģeokodēšanu un EXIF metadatu ekstrakciju organizē tavu bibliotēku bez manuālas piepūles.
Daudzlietotāju atbalsts
Dalies ar savu fotoattēlu serveri ar ģimenes locekļiem, katram ar savu bibliotēku, sejas atpazīšanas tvērumu un piekļuves kontroli.
RAW un video atbalsts
Apstrādā RAW failus, HEIC/HEIF formātus un video līdzās standarta JPEG failiem, saglabājot pilnu attēla kvalitāti un metadatus.
Kāpēc izmantot LibrePhotos pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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