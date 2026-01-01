Izvietot Shadowbroker ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda reāllaika OSINT platforma, kas apvieno vairāk nekā 60 tiešraides globālās izlūkošanas plūsmas — lidmašīnas, kuģus, satelītus un citus — vienā kartē.
Izvēlies Shadowbroker VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Shadowbroker
Shadowbroker ir atvērtā koda OSINT ģeotelpiskās izlūkošanas platforma, kas apvieno vairāk nekā 60 reāllaika globālās datu plūsmas vienā interaktīvā kartes saskarnē. Tā apvieno privāto un komerciālo lidmašīnu pozīcijas, jūras kuģu kustības, aktīvās satelītu pārlidojumus, konfliktu zonas, GPS traucēšanas notikumus, seismisko aktivitāti, videonovērošanas kameras un bezvadu tīklus — publiski pieejamus datus, kas reti tiek apkopoti vienuviet. Izvēles AI aģenta slānis ļauj tev savienot valodu modeli, lai analizētu plūsmas un atklātu korelācijas, kas nav redzamas, aplūkojot atsevišķus datu slāņus.
Pašmitināšana Shadowbroker uz VPS dod tavai komandai pastāvīgu, kopīgu izlūkošanas informācijas paneli bez lietošanas analīzes, bez trešo pušu datu koplietošanas un ar pilnīgu kontroli pār to, kuras plūsmas un API integrācijas ir iespējotas.
Shadowbroker galvenās iespējas
60+ tiešraides datu plūsmas
Apkopojiet lidmašīnu pozīcijas, jūras kuģus, satelītu pārlidojumus, konfliktu zonas, GPS traucēšanas notikumus un seismiskos datus no vairāk nekā 60 avotiem, nepārslēdzoties starp rīkiem.
Lidmašīnu un kuģu izsekošana
Uzraugi privātās lidmašīnas, komerciālos lidojumus un jūras kuģus reāllaikā, izmantojot OpenSky OAuth2 un AIS straumes integrācijas globālai pārklājumam.
MI aģenta slānis
Savieno valodu modeli, lai parsētu tiešraides plūsmas un automātiski atklātu iepriekš neredzētas korelācijas starp ģeotelpiskajiem datu slāņiem.
Konfliktu un draudu pārklājumi
Vizualizē aktīvās konfliktu zonas, GPS traucējumu notikumus, savvaļas ugunsgrēku frontes un ārkārtas brīdinājumus vienā kartē ar gaisa un jūras satiksmi.
Pašuzturēts intelekts
Glabā visus izlūkošanas datus savā VPS bez SaaS abonementiem, bez lietošanas analīzes un bez trešo pušu platformām, kas saņemtu tavus vaicājumus.
Kāpēc izmantot Shadowbroker pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot
Anki Sync Server Enhanced
Pašmitināts Anki sinhronizācijas serveris ar vairāku lietotāju atbalstu, dublējumiem un tīmekļa vadības paneli