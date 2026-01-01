Shadowbroker ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Shadowbroker ar viena klikšķa uzstādīšanu.

Atvērtā koda reāllaika OSINT platforma, kas apvieno vairāk nekā 60 tiešraides globālās izlūkošanas plūsmas — lidmašīnas, kuģus, satelītus un citus — vienā kartē.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Shadowbroker ar viena klikšķa uzstādīšanu.

Izvēlies Shadowbroker VPS plānu

Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Shadowbroker

Shadowbroker ir atvērtā koda OSINT ģeotelpiskās izlūkošanas platforma, kas apvieno vairāk nekā 60 reāllaika globālās datu plūsmas vienā interaktīvā kartes saskarnē. Tā apvieno privāto un komerciālo lidmašīnu pozīcijas, jūras kuģu kustības, aktīvās satelītu pārlidojumus, konfliktu zonas, GPS traucēšanas notikumus, seismisko aktivitāti, videonovērošanas kameras un bezvadu tīklus — publiski pieejamus datus, kas reti tiek apkopoti vienuviet. Izvēles AI aģenta slānis ļauj tev savienot valodu modeli, lai analizētu plūsmas un atklātu korelācijas, kas nav redzamas, aplūkojot atsevišķus datu slāņus.

Pašmitināšana Shadowbroker uz VPS dod tavai komandai pastāvīgu, kopīgu izlūkošanas informācijas paneli bez lietošanas analīzes, bez trešo pušu datu koplietošanas un ar pilnīgu kontroli pār to, kuras plūsmas un API integrācijas ir iespējotas.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Shadowbroker galvenās iespējas

60+ tiešraides datu plūsmas

Apkopojiet lidmašīnu pozīcijas, jūras kuģus, satelītu pārlidojumus, konfliktu zonas, GPS traucēšanas notikumus un seismiskos datus no vairāk nekā 60 avotiem, nepārslēdzoties starp rīkiem.

Lidmašīnu un kuģu izsekošana

Uzraugi privātās lidmašīnas, komerciālos lidojumus un jūras kuģus reāllaikā, izmantojot OpenSky OAuth2 un AIS straumes integrācijas globālai pārklājumam.

MI aģenta slānis

Savieno valodu modeli, lai parsētu tiešraides plūsmas un automātiski atklātu iepriekš neredzētas korelācijas starp ģeotelpiskajiem datu slāņiem.

Konfliktu un draudu pārklājumi

Vizualizē aktīvās konfliktu zonas, GPS traucējumu notikumus, savvaļas ugunsgrēku frontes un ārkārtas brīdinājumus vienā kartē ar gaisa un jūras satiksmi.

Pašuzturēts intelekts

Glabā visus izlūkošanas datus savā VPS bez SaaS abonementiem, bez lietošanas analīzes un bez trešo pušu platformām, kas saņemtu tavus vaicājumus.

Kāpēc izmantot Shadowbroker pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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Omkar
Omkar

Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.

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Sylvain

Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.

Martin K
Martin K

Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.

30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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