Whishper ar atlaidi līdz 69%

Instalēt Whishper ar viena klikšķa instalāciju.

Pašmitināts audio transkripcijas un subtitru komplekts, kas darbina Whisper, tulkošanu un rediģēšanu pilnībā tavā paša serverī.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Instalēt Whishper ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Whishper VPS plānu

Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99
7,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Whishper

Whishper ir atvērtā koda transkripcijas un subtitru komplekts, kas lokāli izmanto OpenAI Whisper augstas precizitātes runas pārvēršanai tekstā, nesūtot audio nevienam trešās puses pakalpojumam. Augšupielādē mediju failus, ielīmē jebkuru URL, ko atbalsta yt-dlp, un Whishper veic transkripciju, tulkošanu un subtitru rediģēšanu vienuviet — viss caur pulētu tīmekļa lietotāja saskarni.

Pašmitināts Whishper saglabā sensitīvus ierakstus — intervijas, sanāksmes, lekcijas, klientu zvanus — pilnībā tavā infrastruktūrā. Komplektā iekļautais LibreTranslate dzinējs nodrošina bezsaistes mašīntulkošanu desmitiem valodu, un integrētais subtitru redaktors ļauj precizēt laiku, sadalīt segmentus un eksportēt uz SRT, VTT, TXT vai JSON, neatstājot pārlūkprogrammu.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Whishper galvenās iespējas

Vietējā Whisper transkripcija

Nodrošina FasterWhisper, transkribē audio un video tavā paša aparatūrā bez ārējiem API izsaukumiem vai maksas par minūti.

URL un failu ievade

Iemet failu tieši vai ielīmē jebkuru URL, ko atbalsta yt-dlp — YouTube, aplādes, tiešās saites — un Whishper to ielādēs un atšifrēs.

Bezsaistes tulkošana

Komplektā iekļautais LibreTranslate dzinējs tulko transkripcijas desmitiem valodu, nesūtot tekstu uz komerciālu tulkošanas API.

Iebūvēts subtitru redaktors

Rediģēt laiku, sadalīt vai ievietot segmentus un tiešraidē skatīties CPS brīdinājumus, kamēr atskaņotājs izceļ aktīvo rindu audio atskaņošanas laikā.

Vairāki eksporta formāti

Lejupielādēt pabeigtās transkripcijas kā SRT, VTT, TXT vai JSON, vai kopēt neapstrādāto tekstu tieši uz starpliktuvi.

CPU un GPU profili

Darbojas uz standarta CPU instancēm uzreiz un atbalsta NVIDIA GPU paātrinājumu ievērojami ātrākai transkripcijai uz jaudīgas aparatūras.

Kāpēc izmantot Whishper pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

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