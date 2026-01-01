Instalēt Whishper ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts audio transkripcijas un subtitru komplekts, kas darbina Whisper, tulkošanu un rediģēšanu pilnībā tavā paša serverī.
Izvēlies Whishper VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Whishper
Whishper ir atvērtā koda transkripcijas un subtitru komplekts, kas lokāli izmanto OpenAI Whisper augstas precizitātes runas pārvēršanai tekstā, nesūtot audio nevienam trešās puses pakalpojumam. Augšupielādē mediju failus, ielīmē jebkuru URL, ko atbalsta yt-dlp, un Whishper veic transkripciju, tulkošanu un subtitru rediģēšanu vienuviet — viss caur pulētu tīmekļa lietotāja saskarni.
Pašmitināts Whishper saglabā sensitīvus ierakstus — intervijas, sanāksmes, lekcijas, klientu zvanus — pilnībā tavā infrastruktūrā. Komplektā iekļautais LibreTranslate dzinējs nodrošina bezsaistes mašīntulkošanu desmitiem valodu, un integrētais subtitru redaktors ļauj precizēt laiku, sadalīt segmentus un eksportēt uz SRT, VTT, TXT vai JSON, neatstājot pārlūkprogrammu.
Whishper galvenās iespējas
Vietējā Whisper transkripcija
Nodrošina FasterWhisper, transkribē audio un video tavā paša aparatūrā bez ārējiem API izsaukumiem vai maksas par minūti.
URL un failu ievade
Iemet failu tieši vai ielīmē jebkuru URL, ko atbalsta yt-dlp — YouTube, aplādes, tiešās saites — un Whishper to ielādēs un atšifrēs.
Bezsaistes tulkošana
Komplektā iekļautais LibreTranslate dzinējs tulko transkripcijas desmitiem valodu, nesūtot tekstu uz komerciālu tulkošanas API.
Iebūvēts subtitru redaktors
Rediģēt laiku, sadalīt vai ievietot segmentus un tiešraidē skatīties CPS brīdinājumus, kamēr atskaņotājs izceļ aktīvo rindu audio atskaņošanas laikā.
Vairāki eksporta formāti
Lejupielādēt pabeigtās transkripcijas kā SRT, VTT, TXT vai JSON, vai kopēt neapstrādāto tekstu tieši uz starpliktuvi.
CPU un GPU profili
Darbojas uz standarta CPU instancēm uzreiz un atbalsta NVIDIA GPU paātrinājumu ievērojami ātrākai transkripcijai uz jaudīgas aparatūras.
Kāpēc izmantot Whishper pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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