Uzstādīt TiddlyWiki ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda nelineāra personīgā piezīmju grāmatiņa informācijas tveršanai, organizēšanai un koplietošanai tavā veidā.
Izvēlies TiddlyWiki VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar TiddlyWiki
TiddlyWiki ir unikāla atvērtā koda vikivietne, kas visu glabā kā atsevišķas vienības, ko sauc par tiddleriem — piezīmes, uzdevumus, attēlus, koda fragmentus un jebkuru citu informācijas daļu. Atšķirībā no hierarhiskiem piezīmju veidošanas rīkiem, tiddlerus var brīvi saistīt, atzīmēt ar tagiem un iekļaut, lai tava zināšanu bāze augtu organiski, neievietojot saturu mapēs vai kategorijās.
Pašmitināšana TiddlyWiki uz VPS saglabā tavas piezīmes un personīgo zināšanu bāzi pilnīgi privātu un pieejamu no jebkuras pārlūkprogrammas. Šī izvietošana palaiž TiddlyWiki servera režīmā, nodrošinot vairāku ierīču sinhronizāciju un pastāvīgu krātuvi, ko atbalsta nosaukts sējums — lai tavi tiddleri nekad nepazustu starp konteineru restartēšanu.
TiddlyWiki galvenās iespējas
Nelineāra piezīmju struktūra
Tiddlers brīvi saistās un iegulst viens otrā, lai tu varētu veidot zināšanu grafiku bez piespiešanas stingrās mapēs vai hierarhijās.
Marķēšana un filtrēšana
Atzīmē jebkuru tiddler un izmanto jaudīgo filtru valodu, lai izveidotu dinamiskus sarakstus, tabulas un skatus, kas automātiski atjauninās, kad pievienosi saturu.
Vikiteksts un makro
TiddlyWiki marķēšanas valoda atbalsta transklūziju, makro un pielāgotus logrīkus, lai tu varētu veidot veidnes un atkārtoti izmantojamas komponentes visā tavā wiki.
Pastāvīgs servera režīms
Darbojoties ar Node.js, šī izvietošana nekavējoties saglabā katru izmaiņu diskā, lai tavas piezīmes būtu pastāvīgas un pieejamas no jebkuras ierīces ar pārlūkprogrammu.
Spraudņu ekosistēma
Paplašini TiddlyWiki ar spraudņiem Markdown atveidošanai, koda sintakses izcelšanai, kanban dēļiem, diagrammām un daudzām citām funkcijām no spraudņu bibliotēkas.
Kāpēc izmantot TiddlyWiki pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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