Izvietot DumbDrop ar viena klikšķa instalāciju.
Vienkāršs velc un nomet failu augšupielādētājs, kas ievieto failus tieši mapē — bez datubāzes, bez kontiem, bez liekas piepūles.
Izvēlies DumbDrop VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar DumbDrop
DumbDrop ir apzināti minimāla failu augšupielādes lietojumprogramma no DumbWare.io, kas izveidota, balstoties uz ideju, ka failu koplietošanai ar serveri nav nepieciešama konta sistēma, objektu krātuve vai mākoņpakalpojumu abonements. Interfeiss ir viena vilkšanas zona — ievietojiet failus, un tie nonāks diskā konfigurētā augšupielādes direktorijā, ko tu pilnībā kontrolē.
Neskatoties uz nelielo virsmu, DumbDrop piedāvā praktiskas papildfunkcijas, piemēram, izvēles PIN aizsardzību, direktoriju augšupielādes atbalstu, konfigurējamus izmēra ierobežojumus, failu paplašinājumu filtrēšanu un Apprise paziņojumus. Pašmitināšana uz VPS saglabā augšupielādētos failus privātus, novērš maksu par gigabaitu pārsūtīšanu no trešo pušu pakalpojumiem un nodrošina tev uzticamu nodošanas punktu sadarbības partneriem, kuriem nav piekļuves shell vai SFTP.
DumbDrop galvenās iespējas
"Velc un nomet" augšupielādes
Iemet vienu failu, vairākus failus vai visu mapi lapā, un sākotnējā direktoriju struktūra tiek saglabāta diskā.
Nav nepieciešama datubāze
Augšupielādētie faili tiek rakstīti tieši uz pievienotu direktoriju, tāpēc dublējumkopijas ir vienkārša mapes kopija, un nav nekā, ko migrēt.
Izvēles PIN aizsardzība
Iestati 4-10 ciparu PIN, lai ierobežotu augšupielādes koplietojamos serveros, neizveidojot pilnu autentifikācijas sistēmu.
Apprise paziņojumi
Saņem paziņojumus caur jebkuru Apprise atbalstītu kanālu katru reizi, kad nonāk jauns fails, ar pielāgojamām veidnēm faila nosaukumam, izmēram un krātuves lietojumam.
Failu saraksts un tīrīšana
Iespējot papildu failu pārlūku, lai lejupielādētu vai dzēstu augšupielādētos failus tieši no tīmekļa saskarnes bez SSH piekļuves.
Paplašinājumu un izmēru ierobežojumi
Ierobežo pieņemtos failu tipus un augšupielādes izmērus, lai nodrošinātu, ka nomešanas zona atbilst tam, kā tu to paredzēji izmantot.
Kāpēc izmantot DumbDrop pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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