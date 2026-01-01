Izvietot Trailarr ar viena klikšķa instalāciju.
Automātiski lejupielādē un organizē filmu un TV seriālu reklāmkadrus tavām Radarr un Sonarr mediju bibliotēkām.
Izvēlies Trailarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Trailarr
Trailarr ir atvērtā koda rīks arr mediju stekam, kas atrod, lejupielādē un sakārto treilerus blakus filmām un TV šoviem, ko jau pārvalda Radarr un Sonarr. Tas savienojas ar vairākām Radarr, Sonarr un Plex instancēm, nosaka, vai treileris jau pastāv, un izmanto yt-dlp ar FFmpeg, lai iegūtu trūkstošos treilerus izvēlētajā izšķirtspējā un kodekā.
Pašuzturēšana Trailarr uz VPS nodrošina treileru darbplūsmas nepārtrauktu darbību, neaizņemot mājas serveri, un lejupielādētie faili nonāk tajos pašos bibliotēku ceļos, ko tavs mediju serveris jau skenē. Pielāgojamas nosaukumu piešķiršanas konvencijas, kvalitātes profili un notikumu vēsture padara vienkāršu pilnīgas treileru kolekcijas uzturēšanu, kas darbojas ar Plex, Jellyfin, Emby un Kodi.
Trailarr galvenās iespējas
Radarr un Sonarr sinhronizācija
Savienojas ar vairākām Radarr, Sonarr un Plex instancēm, lai atklātu katru uzraudzīto filmu un TV šovu bez manuālas importēšanas.
Automātiskās treileru lejupielādes
Izmanto yt-dlp un FFmpeg fonā, lai iegūtu treilerus un pārkodētu tos tavā vēlamajā izšķirtspējā, kodekā un audio iestatījumos.
Kvalitātes profili
Definē katra profila izšķirtspēju, formātu un filtrēšanas noteikumus, lai katra bibliotēka saņemtu treilerus, kas atbilst tās kvalitātes standartiem.
Plex nosaukumu konvencijas
Saglabā treilerus blakus multivides failiem, izmantojot Plex stila nosaukumus, lai Plex, Jellyfin, Emby un Kodi tos atpazītu bez papildu konfigurācijas.
Aparatūras paātrinājums
Izvēles VAAPI un NVIDIA paātrinājums paātrina treileru pārkodēšanu un saglabā zemu CPU noslodzi lielās bibliotēkās.
Notikumu vēsture un žurnāli
Iebūvēta notikumu izsekošana un detalizēti žurnāli precīzi parāda, kuri treileri tika lejupielādēti, izlaisti vai neizdevās, vienkāršai problēmu novēršanai.
Kāpēc izmantot Trailarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.