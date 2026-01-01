Uzstādīt Trek ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts reāllaika sadarbības ceļojumu plānotājs ar interaktīvām kartēm, budžetiem, iepakojuma sarakstiem, dienasgrāmatām un AI palīdzību.
Izvēlies Trek VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Trek
Trek ir atvērtā koda, pašmitināta ceļojumu plānošanas platforma, kas apvieno sadarbību reāllaikā ar visu, kas nepieciešams ceļojuma organizēšanai vienā saskarnē. Velc un nomet dienas plānotāji, interaktīvas kartes ar foto atzīmēm, laika prognozes, daudzvalūtu budžeti, iepakojuma saraksti un žurnāla stila ceļojumu dienasgrāmata – tas viss atrodas blakus rezervācijām, dokumentu glabāšanai un PDF eksportam.
Atšķirībā no komerciālajām plānošanas lietotnēm, kas bloķē tavus maršrutus un fotoattēlus aiz abonēšanas līmeņiem, Trek darbojas pilnībā uz infrastruktūras, ko tu kontrolē. Reāllaika WebSocket sinhronizācija nodrošina ceļabiedru un ģimenes locekļu koordināciju, plāniem attīstoties, papildu OIDC vienreizējā pieteikšanās integrējas ar esošajiem identitātes nodrošinātājiem, un iebūvēts MCP serveris ļauj AI asistentiem palīdzēt plānot, iepakot un budžetēt, nesūtot sensitīvus datus trešajām pusēm.
Trek galvenās iespējas
Reāllaika sadarbība
WebSocket sinhronizācija nekavējoties nosūta katru maršruta labojumu, piezīmi un budžeta izmaiņas katram pieslēgtajam ceļotājam, lai līdzplānotāji vienmēr redzētu vienu un to pašu plānu.
Interaktīvas ceļojumu kartes
Leaflet vai Mapbox GL kartes ar 3D ēkām, reljefu, maršruta vizualizāciju, foto marķieriem un grupēšanu pārveido plakanus maršrutus par vizuālu plānu.
Budžeti un iepakojuma saraksti
Izseko kategorijās balstītus izdevumus ar sadalījumu pa personām un dienām, vairāku valūtu atbalstu, iepakojuma sarakstu veidnēm un papildu bagāžas svara izsekošanu.
Ceļojumu dienasgrāmata un atlants
Iemūžini ceļojumus žurnāla stila dienasgrāmatā ar fotogrāfijām un noskaņām, un vizualizē apmeklētās valstis, sērijas un statistiku pasaules kartē.
SSO un 2FA
Pievieno jebkuru OIDC nodrošinātāju — Google, Apple, Authentik, Keycloak — un aizsargā kontus ar uz TOTP balstītu divu faktoru autentifikāciju un rezerves kodiem.
AI izmantojot MCP serveri
OAuth 2.1 autentificēts MCP serveris ar 150+ rīkiem ļauj AI asistentiem veidot ceļojumus, sagatavot iepakojuma sarakstus un pārvaldīt budžetus ar ierobežotām atļaujām.
Kāpēc izmantot Trek pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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