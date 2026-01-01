Izvietot NZBGet ar viena klikšķa instalāciju.
Efektīvs Usenet bināro failu lejupielādētājs, kas rakstīts C++, ar pulētu tīmekļa lietotāja saskarni un plašu automatizācijas ekosistēmu.
Izvēlies NZBGet VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar NZBGet
NZBGet ir augstas veiktspējas Usenet bināro failu lejupielādētājs, kas rakstīts C++ valodā un izstrādāts maksimālai caurlaidībai un minimālam CPU un atmiņas patēriņam. Tas lejupielādē NZB failus no Usenet serveriem, labo nepilnīgus ierakstus ar PAR2, atver RAR arhīvus un nodod galīgos failus pēcapstrādes skriptiem vai Arr lietojumprogrammām — viss no atsaucīgas tīmekļa lietotāja saskarnes, kas darbojas praktiski uz jebkuras aparatūras.
NZBGet pašmitināšana uz VPS nodrošina jūsu lejupielāžu darbību 24/7 ātrā tīklā, nenoslogojot mājas datoru. Tas dabiski savienojas ar Sonarr, Radarr, Lidarr un citiem automatizācijas rīkiem, kas nodod NZB URL, izmantojot tā REST API.
NZBGet galvenās iespējas
Nozarē vadošā caurlaidība
C++ koda bāze piesātina ātrus Usenet savienojumus ar minimālu CPU un atmiņas noslodzi, atstājot vietu citiem pakalpojumiem tajā pašā VPS.
PAR2 labošana un atarhivēšana
Automātiska pārbaude, bojātu ierakstu labošana un RAR/RAR5 izvilkšana, lai pabeigtās lejupielādes nonāktu tavā bibliotēkā, gatavas lietošanai.
Servarr-gatavs REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr un līdzīgi rīki tieši nodod NZB failus, izmantojot labi atbalstīto JSON-RPC API.
Spēcīga pēcapstrāde
Āķa skripti katrā lejupielādes posmā ļauj aktivizēt mediju bibliotēkas skenēšanu, paziņojumus, pārkodēšanu vai jebkādu pielāgotu darbplūsmu pēc kategorijas.
Adaptīva tīmekļa lietotāja saskarne
Tīrs pārlūkprogrammas interfeiss ar rindu pārvaldību, statistiku katram serverim un pilnu konfigurācijas piekļuvi — darbojas nevainojami gan datorā, gan mobilajā ierīcē.
Kāpēc izmantot NZBGet pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.