Instalēt GIMP ar viena klikšķa instalāciju.
Profesionāls atvērtā koda attēlu redaktors, kas pieejams no jebkuras pārlūkprogrammas, izmantojot attālās darbvirsmas saskarni.
Izvēlies GIMP VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GIMP
GIMP (GNU attēlu manipulācijas programma) ir bezmaksas, atvērtā koda rastra grafikas redaktors ar funkciju kopumu, kas salīdzināms ar komerciāliem rīkiem. Tas nodrošina fotoattēlu retušēšanu, krāsu korekciju, uz slāņiem balstītu kompozīciju, digitālo gleznošanu un grafisko dizainu vienā lietojumprogrammā. Šī veidne palaiž GIMP pārlūkprogrammā pieejamā darbvirsmā, izmantojot KasmVNC, tāpēc tava pilnā rediģēšanas vide ir pieejama no jebkuras ierīces, neko neinstalējot lokāli.
GIMP hostings uz VPS nozīmē, ka tavas pielāgotās otas, skripti un projektu faili vienmēr ir pieejami no jebkuras mašīnas. Tam veltītie CPU un RAM resursi apstrādā lielus audeklus un pakešu eksporta darbus, kas noslogotu vietējo ierīci ar zemām specifikācijām.
GIMP galvenās iespējas
Piekļuve pārlūkprogrammā
Piekļūsti pilnai GIMP darba videi no jebkuras modernas pārlūkprogrammas, izmantojot KasmVNC — nav nepieciešama lokāla instalācija nevienā ierīcē.
Uzlaboti retušēšanas rīki
Profesionāla fotoattēlu retušēšana, krāsu korekcija, toņu kartēšana un labošanas rīki fotogrāfiem un dizaineriem.
Slāņu kompozīcija
Slāņos balstīta rediģēšana ar maskām, sapludināšanas režīmiem un grupēšanu sarežģītām attēlu kompozīcijām.
Skriptēšanas automatizācija
Script-Fu un Python-Fu skriptēšana automatizē atkārtotus uzdevumus un nodrošina lielu attēlu kopu pakešu apstrādi.
Plašs formātu atbalsts
Atver, rediģē un eksportē simtiem failu formātu, tostarp PSD, TIFF, WebP un RAW, bez konvertēšanas rīkiem.
Kāpēc izmantot GIMP pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot
Anki Sync Server Enhanced
Pašmitināts Anki sinhronizācijas serveris ar vairāku lietotāju atbalstu, dublējumiem un tīmekļa vadības paneli