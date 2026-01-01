Izvieto Lychee ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta fotoattēlu pārvaldības platforma ar albumu organizēšanu, koplietošanas vadīklām un metadatu atbalstītu pārlūkošanu, kas paredzēta nopietniem fotogrāfiem.
Izvēlies Lychee VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Lychee
Lychee ir izsmalcināta atvērtā koda fotoattēlu pārvaldības sistēma, kas jebkuru attēlu mapi pārvērš skaisti noformētā tiešsaistes galerijā. Tā indeksē EXIF un IPTC metadatus, ģenerē adaptīvus sīktēlus, organizē fotoattēlus ligzdotos albumos un piedāvā publisku, ar paroli aizsargātu un privātu koplietošanu atsevišķiem albumiem vai vieniem fotoattēliem — to visu nodrošina tīrs, mobilajām ierīcēm draudzīgs tīmekļa lietotāja interfeiss.
Lychee pašmitināšana tavā VPS saglabā pilnas izšķirtspējas oriģinālus, atrašanās vietas datus un skatīšanās vēsturi infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nevis nodod tos trešās puses fotoattēlu platformai. Lietotne atbalsta MySQL, MariaDB, PostgreSQL vai SQLite kā aizmugursistēmas un tīri integrējas ar objektu krātuvi, LDAP un OAuth pakalpojumu sniedzējiem — padarot to vienlīdz piemērotu personīgajam fotoattēlu arhīvam vai mazas komandas koplietojamai bibliotēkai.
Lychee galvenās iespējas
Ligzdota albumu hierarhija
Sakārto fotogrāfijas albumos un apakšalbumos ar vilkšanas un nomešanas pārkārtošanu, vāka attēla izvēli un katra albuma koplietošanas vadību.
EXIF un IPTC metadati
Automātiska kameras, objektīva, ekspozīcijas, GPS un IPTC tagu ekstrakcija, lai albumus varētu meklēt un filtrēt pēc kameras korpusa, fokusa attāluma vai atrašanās vietas.
Detalizētas koplietošanas vadīklas
Padari albumus publiskus, ar paroli aizsargātus vai tikai ar ielūgumu, un ģenerē koplietošanas saites katram albumam vai katrai fotogrāfijai, neizpaužot pārējo savu bibliotēku.
RAW un HEIC atbalsts
Vietējā RAW formātu un HEIC apstrāde līdzās JPEG, PNG un video — Lychee veic pārkodēšanu tīmeklim, saglabājot oriģinālo failu.
OAuth un LDAP pieteikšanās
Pieslēdzies esošajiem identitātes nodrošinātājiem, tostarp Google, GitHub un jebkuram LDAP katalogam, lai līdzstrādnieki varētu pieteikties ar pieteikšanās datiem, kas viņiem jau ir.
Objektu krātuves aizmugursistēma
Pēc izvēles glabā fotogrāfijas S3 saderīgā objektu krātuvē, lai paplašinātu savu bibliotēku ārpus lokālā diska, saglabājot to pašu UX.
Kāpēc izmantot Lychee pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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