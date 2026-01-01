Izvietot Sharkey ar viena klikšķa instalāciju.
Federēts mikroblogu serveris, kas balstīts uz Misskey, ar uzlabotu veiktspēju, Mastodon API atbalstu un modernu UX.
Izvēlies Sharkey VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Sharkey
Sharkey ir Misskey augšupējās plūsmas atzars, kas nodrošina izsmalcinātu sociālo pieredzi fediversam. Tas dabiski atbalsta ActivityPub, tāpēc tava kopiena var sekot un mijiedarboties ar kontiem Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed un pārējā federētajā tīklā bez jebkādiem tiltiem.
Salīdzinājumā ar Misskey augšupējo plūsmu, Sharkey pievieno federētu ierakstu rediģēšanu, federētus profila fonus, Mastodon klienta API saderību un desmitiem UX uzlabojumu, ko veicinājušas kopienas atsauksmes. Pašmitināšana Sharkey savā VPS serverī nodrošina, ka tava laika josla, multivide un sekotāju grafiks ir pilnībā tavā kontrolē, un neviens platformas īpašnieks neizlemj, ko tu vari sasniegt.
Sharkey galvenās iespējas
ActivityPub federācija
Savienojies ar Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed un katru citu ActivityPub serveri, lai sasniegtu visu fediversu no savas instances.
Mastodon API saderīgs
Izmanto jebkuru trešās puses Mastodon klientu, lai publicētu un pārlūkotu, vienlaikus joprojām gūstot labumu no Misskey stila funkcijām pamatā.
Pielāgotas emocijzīmes un reakcijas
Augšupielādē servera mēroga pielāgotas emocijzīmes un reaģē uz jebkuru ziņu ar tām, pārvēršot laika joslas izteiksmīgās sarunās ārpus vienkārša teksta.
Federētā pēcapstrāde
Rediģē savas ziņas pēc publicēšanas, un izmaiņas tīri izplatīsies uz attālām instancēm, pilnībā saglabājot rediģēšanas vēsturi.
Antenas un saraksti
Veido atslēgvārdu antenas un atlasītus lietotāju sarakstus, lai filtrētu laika plūsmas, sekotu tēmām un nekad nepalaistu garām ierakstus, kas tev ir svarīgi.
Diska multivides pārvaldība
Organizē augšupielādētos attēlus, videoklipus un failus iebūvētajā diskā, izmantojot mapes un meklēšanu, un atkārtoti izmanto tos ziņās un profila resursos.
Kāpēc izmantot Sharkey pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
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