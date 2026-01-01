Izvietot Form.io ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda veidlapu veidotājs un datu pārvaldības API platforma dinamisku veidlapu izveidei, iegulšanai un pārvaldībai.
Izvēlies Form.io VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Form.io
Form.io ir atvērtā koda veidlapu veidošanas un API platforma, kas ļauj izstrādātājiem veidot sarežģītas veidlapas, pārvaldīt iesniegumus un veidot uz datiem balstītas lietojumprogrammas. Tā apvieno vizuālu vilkšanas un nomešanas veidlapu veidotāju ar jaudīgu REST API aizmugursistēmu, padarot vienkāršu veidlapu iegulšanu jebkurā tīmekļa vai mobilajā lietojumprogrammā.
Pašmitināšana Form.io dod tev pilnīgas īpašumtiesības uz taviem veidlapu datiem un iesniegumiem. Organizācijas, kas apstrādā sensitīvu informāciju — aptauju atbildes, klientu uzņemšanas veidlapas vai iekšējos darba procesus — gūst labumu no visa glabāšanas savā infrastruktūrā bez maksas par katru iesniegumu un ar pilnīgu datu suverenitāti.
Form.io galvenās iespējas
Vizuālais veidlapu konstruktors
Velc un nomet redaktors atbalsta teksta laukus, failu augšupielādes, ligzdotas veidlapas un nosacījumu loģiku, nerakstot kodu.
Automātiski ģenerēts REST API
Katra veidlapa automātiski ģenerē REST API iesniegumu izveidei, lasīšanai un pārvaldībai no jebkuras lietojumprogrammas.
Lomu piekļuves kontrole
Kontrolē, kas var iesniegt, skatīt vai administrēt veidlapas, izmantojot detalizētu lomu un atļauju pārvaldību.
Pielāgotas iesniegšanas darbības
Aktivizēt webhookus, sūtīt e-pasta ziņojumus vai automātiski pārveidot datus, kad pienāk veidlapas iesniegums.
Iegulstams JavaScript SDK
Iegult veidlapas React, Angular, Vue vai jebkurā tīmekļa lietotnē, izmantojot oficiālo Form.io JavaScript SDK.
Kāpēc izmantot Form.io pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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