Pašmitināts recepšu pārvaldnieks ar ēdienreižu plānošanu, iepirkumu sarakstiem un pavārgrāmatu organizēšanu.
Izvēlies Tandoor Recipes VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Tandoor Recipes
Tandoor Recipes ir ar funkcijām bagāta atvērtā koda recepšu pārvaldības platforma, lai organizētu tavu gatavošanas dzīvi. Importē receptes no jebkuras vietnes, plāno iknedēļas maltītes, ģenerē iepirkumu sarakstus un kopīgo pavārgrāmatas ar ģimeni — viss no tīra tīmekļa interfeisa, kas pieejams jebkurā ierīcē. Izveidota pašmitināšanas kopienas, tā nodrošina tavu recepšu kolekciju tavā kontrolē bez reklāmām, abonementiem vai datu vākšanas.
Pašmitinot Tandoor savā VPS, visas tavas receptes, maltīšu plāni un iepirkumu saraksti paliek privāti un pieejami no jebkuras vietas. Šī izvietošana ietver PostgreSQL uzticamai datu glabāšanai un Traefik HTTPS integrāciju. Pirmais lietotājs, kas reģistrējas, kļūst par administratoru — atspējo publisko reģistrāciju pēc sava konta izveides.
Tandoor Recipes galvenās iespējas
Receptes imports
Importē receptes no jebkuras mājaslapas, automātiski parsējot sastāvdaļas, instrukcijas un uzturvērtības informāciju.
Maltītes plānošana
Plāno maltītes nedēļai ar velc-un-met kalendāru un automātiski ģenerē iepirkumu sarakstus no plānotajām receptēm.
Iepirkšanās saraksti
Izveido un kopīgo iepirkumu sarakstus, kas apvieno sastāvdaļas no vairākām receptēm ar automātisku daudzumu sapludināšanu.
Pavārgrāmatas organizācija
Sakārto receptes pavārgrāmatās, atzīmē ar atslēgvārdiem un nekavējoties meklē visā savā kolekcijā.
Daudzlietotāju koplietošana
Koplietojiet recepšu telpas ar ģimenes locekļiem, katrs ar saviem ēdienreižu plāniem un iepirkumu sarakstiem.
Uztura uzskaite
Izsekojiet kalorijas un makroelementus receptei, izmantojot uzturvērtības datus no importētām receptēm vai manuālas ievades.
Kāpēc izmantot Tandoor Recipes pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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