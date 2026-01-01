Izvietot Wizarr viena klikšķa instalācijā.
Ielūgumu un lietotāju pārvaldības sistēma Plex, Jellyfin un Emby platformām, ar vadītu iepazīstināšanu un piekļuves kontroli.
Izvēlies Wizarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Wizarr
Wizarr ir pašu mitināta ielūgumu un lietotāju pārvaldības sistēma Plex, Jellyfin un Emby mediju serveriem. Tā ģenerē drošas, koplietojamas ielūgumu saites ar konfigurējamiem derīguma termiņiem, bibliotēkas piekļuves ierobežojumiem un konta ilguma limitiem, pēc tam vada jaunos lietotājus cauri vadītam ievadprocesam, lai ātri izveidotu savienojumu.
Wizarr pašmitināšana kopā ar tavu mediju serveri dod tev precīzu kontroli pār to, kam ir piekļuve un cik ilgi, manuāli nepārvaldot lietotāju kontus katra mediju servera administratora panelī. Ielūgumu izsekošana, sesiju pārvaldība un masveida dalībnieku rīki padara koplietojamas mediju bibliotēkas administrēšanu praktisku jebkurā mērogā.
Wizarr galvenās iespējas
Ielūguma saites
Ģenerējiet unikālas ielūgumu URL adreses ar derīguma termiņiem un lietošanas ierobežojumiem, lai koplietotu kontrolētu piekļuvi jūsu multivides serverim.
Bibliotēkas ierobežojumi
Ierobežo uzaicinātos lietotājus piekļūt konkrētām bibliotēkām, lai viesi piekļūtu tikai saturam, ko tu esi ar viņiem skaidri kopīgojis.
Vadīta lietotāja ieviešana
Jauni uzaicinātie seko soli pa solim iestatīšanas ceļvedim, kas viņus vada cauri konta izveidei un multivides lietotnes savienošanai.
Vairāku serveru atbalsts
Pārvaldi lietotājus visos Plex, Jellyfin un Emby serveros no viena Wizarr vadības paneļa.
Ielūgumu izsekošana
Pārraugi, kuri ielūgumi ir izmantoti, kad un kas tos izmantoja, lai tavs dalībnieku saraksts būtu precīzs un aktuāls.
Kāpēc izmantot Wizarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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