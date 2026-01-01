Izvietot Pinry ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts Pinterest stila attēlu dēlis attēlu un video saglabāšanai, atzīmēšanai un organizēšanai.
Izvēlies Pinry VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Pinry
Pinry ir atvērtā koda, pašu mitināta attēlu platforma, kas ļauj tev vākt, pievienot tagus un pārlūkot attēlus, video un tīmekļa lapas vizuāli pievilcīgā mozaīkas izkārtojumā — līdzīgi kā Pinterest, bet pilnībā tavā kontrolē. Tā apvieno Django REST Framework aizmugures sistēmu ar Vue.js priekšgales sistēmu un tiek piegādāta kā viens Docker konteiners, ko atbalsta SQLite, lai nodrošinātu iestatīšanu bez atkarībām.
Pinry pašu mitināšana nozīmē, ka tava personīgā kolekcija paliek privāta tavā VPS, bez algoritmiskām plūsmām, bez reklāmām un nav nepieciešams konts pārlūkošanai, ja iespējo publisku piekļuvi. Vairāku lietotāju atbalsts, publiskās un privātās platformas, pārlūkprogrammas paplašinājumu saderība un pilna REST API padara to piemērotu gan personīgām kolekcijām, gan mazām sadarbības komandām.
Pinry galvenās iespējas
Atzīmju atklāšana
Piešķir vairākas atzīmes katrai piespraudei un filtrē visu savu kolekciju uzreiz pēc atzīmes — nav nepieciešamas ligzdotas mapes.
Daudzlietotāju tāfeles
Izveido atsevišķus paneļus katram lietotājam un kontrolē redzamību, izmantojot publiskās vai privātās piekļuves iestatījumus katram panelim.
Pārlūka paplašinājumu atbalsts
Saglabā attēlus tieši no jebkuras tīmekļa lapas uz savu Pinry dēli, izmantojot oficiālo pārlūkprogrammas paplašinājumu.
REST API
Automatizē piespraudes izveidi un pārvaldi kolekcijas programmatiski, izmantojot iebūvēto Django REST Framework API.
Daudz-arhitektūras Docker attēls
Oficiālais attēls atbalsta AMD64, ARMv7 un ARMv8 — darbojas gan uz standarta VPS serveriem, gan uz ARM bāzes platēm.
Kāpēc izmantot Pinry pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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