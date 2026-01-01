Instalēt Slash ar vienu klikšķi.
Pašmitināts saīšņu pārvaldnieks, kas garas URL adreses pārvērš viegli iegaumējamās s/ saitēs, kurām var piekļūt tieši no tavas pārlūkprogrammas adreses joslas.
Izvēlies Slash VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Slash
Slash ir pašuzturēts saišu īsceļu pārvaldnieks individuāliem lietotājiem un komandām, kas vēlas tīrāku veidu, kā koplietot un piekļūt URL adresēm. Tā vietā, lai grāmatzīmes būtu izkaisītas pa pārlūkprogrammām vai grūti atceramas novirzīšanas saites, Slash ļauj tev definēt s/-prefiksētus īsceļus — ieraksti s/docs savā pārlūkprogrammas adreses joslā (ar instalētu paplašinājumu) un nonāc tieši galamērķī. Īsceļus var atzīmēt ar tagiem, grupēt koplietojamās kolekcijās un padarīt pieejamus tavai komandai vai saglabāt privātus.
Atšķirībā no mitinātiem saišu saīsinātājiem, kas reģistrē tavu datplūsmu un monetizē tavus datus, pašuzturot Slash uz VPS, visa īsceļu analītika un lietošanas dati paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē — nav nepieciešama abonēšana, nav jāuzticas ārējam pakalpojumam un nav ierobežojumu izveidojamo īsceļu skaitam.
Slash galvenās iespējas
Pārlūkprogrammas adreses joslas īsnes
Pārlūkprogrammas paplašinājumi Chrome un Firefox ļauj ierakstīt s/shortcut tieši adreses joslā, lai pārietu uz jebkuru saglabātu URL — nav nepieciešami papildu klikšķi vai meklēšana.
Koplietojamas kolekcijas
Grupē saistītās saīsnes atlasītās kolekcijās un kopīgo tās ar savu komandu vai publiski, izmantojot vienu saiti.
Saišu analītika
Seko līdzi, cik bieži tiek izmantots katrs saīsne, un redzi datplūsmas avotus, lai tu zinātu, kuras saites tiek aktīvi izmantotas un kuras var atcelt.
Uz tagiem balstīta organizācija
Pievieno tagus saīsnēm ātrai filtrēšanai un atklāšanai pieaugošā iekšējo un komandas saišu bibliotēkā.
Komandas saīsnes koplietošana
Izveido saīsnes, kas redzamas visiem darbvietas dalībniekiem, vai ierobežo tās tikai sev — saglabājot iekšējās un personīgās saites sakārtotas vienuviet.
Kāpēc izmantot Slash pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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