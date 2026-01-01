Izvietot Mattermost ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda komandas ziņojumapmaiņas platforma ar pilnīgām datu īpašumtiesībām un uzņēmuma līmeņa drošības kontroli.
Izvēlies Mattermost VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mattermost
Mattermost ir pašmitināta komandas sadarbības platforma, kas nodrošina Slack līdzīgu ziņapmaiņu, failu koplietošanu, balss zvanus un darbplūsmas automatizāciju — nezaudējot kontroli pār saviem datiem. Izstrādāta tehniskām un drošību apzinīgām komandām, tā atbalsta pavedienu kanālus, vairāk nekā 800 integrācijas, SSO, LDAP un atbilstības arhivēšanu jau no paša sākuma.
Pašmitinot Mattermost savā VPS, tiek novērstas abonēšanas maksas par lietotāju, visi ziņojumi un faili tiek saglabāti tavā infrastruktūrā, un tiek apmierinātas datu suverenitātes prasības, kas ir izplatītas valdības, finanšu un veselības aprūpes vidēs, kur tikai mākoņpakalpojumu rīki nav pieņemami.
Mattermost galvenās iespējas
Vītņota ziņapmaiņa
Organizētas komandas sarunas pastāvīgos kanālos ar pilna teksta meklēšanu neierobežotā ziņojumu vēsturē.
Bagātīgas integrācijas
Savienojies ar vairāk nekā 800 rīkiem, tostarp GitHub, Jira, Zoom un Jenkins, izmantojot webhooks, slīpsvītras komandas un spraudņu tirgu.
Balss un video
Iebūvēti audio un video zvani ar ekrāna koplietošanu nodrošina sadarbību vienuviet, nepārslēdzoties uz ārējiem rīkiem.
Uzņēmuma drošība
SSO, LDAP, uz lomām balstītas atļaujas un atbilstības eksports atbilst stingrām drošības un normatīvajām prasībām.
Pilnīga datu piederība
Visi ziņojumi un faili atrodas tavā VPS — bez piegādātāja piekļuves, bez maksas par lietotāju un bez piesaistes platformai.
Kāpēc izmantot Mattermost pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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