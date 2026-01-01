Instalēt RStudio Server ar viena klikšķa instalāciju.
Pārlūkprogrammā balstīta R IDE statistikas aprēķiniem, datu analīzei un vizualizācijai bez lokālas instalācijas.
Izvēlies RStudio Server VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar RStudio Server
RStudio Server ir tīmekļa versija RStudio IDE, visplašāk izmantotā izstrādes vide R programmēšanas valodai. Tas pilnībā darbojas pārlūkprogrammā, nodrošinot datu zinātniekiem, statistiķiem un pētniekiem tādu pašu funkcijām bagātu R vidi, kāda viņiem būtu lokālajā datorā — skriptu redaktors, konsole, grafiku skatītājs, paku pārvaldnieks un vides inspektors — bez nepieciešamības instalēt R vai RStudio katra lietotāja datorā.
Pašmitināšana RStudio Server uz VPS nodrošina tavai komandai pastāvīgu R vidi, ko atbalsta tam paredzēts CPU un atmiņa. Analīzes, paku instalācijas un lieli datu kopumi paliek serverī, nevis patērē lokālā datora resursus, padarot praktisku skaitļošanas intensīvu R darbu veikšanu no jebkuras ierīces.
RStudio Server galvenās iespējas
Pilns R IDE pārlūkprogrammā
Pilnīga RStudio saskarne — skriptu redaktors, konsole, vides pārlūks un grafiku skatītājs — darbojas tavā pārlūkprogrammā, un nav nepieciešama lokāla R instalācija.
R Markdown piezīmjdatori
Izveidojiet un atveidojiet R Markdown dokumentus, kas apvieno kodu, izvadi un prozu atkārtojamos HTML, PDF vai Word atskaitēs ar vienu klikšķi.
Shiny lietotņu izstrāde
Veido un priekšskati interaktīvas Shiny tīmekļa lietojumprogrammas tieši no redaktora ar tiešraides priekšskatījuma paneli ātrai iterācijai.
Pakotņu pārvaldība
Instalē un pārvaldi R pakotnes no CRAN, Bioconductor un GitHub tieši no IDE ar automātisku atkarību risināšanu.
Iebūvēta Git integrācija
Versiju kontroles skripti, analīzes un projekti ar iebūvētu Git un SVN atbalstu, neizejot no IDE.
Kāpēc izmantot RStudio Server pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.