Izvieto Errbit ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts Airbrake saderīgs kļūdu uztvērējs Ruby, Rails, Python, JavaScript un PHP lietojumprogrammām.
Izvēlies Errbit VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Errbit
Errbit ir atvērtā koda kļūdu izsekotājs, kas izveidots kā tieša Airbrake API aizstājēja. Jebkurš Airbrake saderīgs paziņotājs — ieskaitot oficiālo gem priekš Ruby un Rails, airbrake-js priekš pārlūkprogrammas un Node, un kopienas bibliotēkas priekš Python, PHP un citiem — var norādīt uz tavu Errbit instanci, nevis uz SaaS galapunktu, un nekavējoties sākt straumēt izņēmumus, atpakaļizsekošanas datus un pieprasījuma kontekstu vienotā informācijas panelī.
Errbit pašmitināšana uz VPS saglabā pilnas steka izsekošanas, lietotāja datus un parametru izgāztuves tavā kontrolē, nevis nododot sensitīvus ražošanas datus trešās puses pakalpojumam. Errbit grupē dublētus paziņojumus vienos kļūdu ierakstos, atbalsta paziņojumu noteikumus katrai lietotnei un integrējas ar GitHub, GitLab un citiem problēmu izsekotājiem, lai kļūdas plūstu tieši no ražošanas uz tavu esošo darbplūsmu.
Errbit galvenās iespējas
Airbrake API saderīgs
Novirzi jebkuru esošo Airbrake paziņotāju uz Errbit bez koda izmaiņām — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP un kopienas bibliotēkas visas darbojas uzreiz.
Vieda kļūdu grupēšana
Konfigurējama nospiedumu noteikšana novērš identisku izņēmumu dublikātus visās izvietošanās reizēs, vidēs un instancēs, lai tu rīkotos atbilstoši pamatcēloņiem, nevis atkārtotam troksnim.
Daudzlietotņu izolācija
Izseko kļūdas no daudziem pakalpojumiem vienā Errbit instancē, ar katrai lietotnei paredzētām vidēm, uzraugiem, paziņojumu sliekšņiem un piekļuves kontrolēm.
Problēmu izsekotāja integrācija
Izveido GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine un Trac problēmas tieši no Errbit kļūdas, lai ražošanas kļūdas būtu redzamas tavā esošajā darbplūsmā.
OAuth un LDAP pieteikšanās
Autentificē lietotājus, izmantojot GitHub, Google vai LDAP, un nodrošini kontus no savas GitHub organizācijas, nepārvaldot atsevišķu identitātes krātuvi.
E-pasts un webhook brīdinājumi
Paziņo skatītājiem pa e-pastu par konfigurējamiem notikumu sliekšņiem un nosūti paziņojumus uz Slack, HipChat, Campfire vai pielāgotiem tīmekļa āķiem komandām, kurām tērzēšana ir prioritāte.
Kāpēc izmantot Errbit pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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