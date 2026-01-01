Instalēt RustFS ar viena klikšķa uzstādīšanu.
S3 saderīga izkliedēta objektu krātuve, kas veidota Rust valodā AI darba slodzēm, datu ezeriem un mākoņdatošanas lietojumprogrammām.
Izvēlies RustFS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar RustFS
RustFS ir augstas veiktspējas, izkliedēta objektu glabāšanas sistēma, kas pilnībā veidota Rust valodā. Tā nodrošina pilnīgu Amazon S3 API saderību apvienojumā ar Rust atmiņas drošības garantijām un neapstrādātu veiktspēju, kas pārsniedz tradicionālos risinājumus. Izstrādāta datu ezeriem, AI/ML cauruļvadiem un lielo datu darba slodzēm, RustFS izmanto dzēšanas kodēšanu, lai pasargātu no datu zudumiem, un bitu bojājumu noteikšanu, lai nodrošinātu ilgtermiņa datu integritāti.
Pašmitināšana RustFS uz tava paša VPS nodrošina pilnīgu kontroli pār tavu objektu glabāšanas infrastruktūru — bez maksas par GB, bez izejošās datu plūsmas maksām un bez piegādātāja piesaistes. Iebūvētā tīmekļa konsole ļauj tev pārvaldīt spaiņus, konfigurēt piekļuves politikas un uzraudzīt glabāšanas lietojumu, neprasot papildu rīkus.
RustFS galvenās iespējas
S3 API saderīgs
Darbojas ar jebkuru ar S3 saderīgu klientu, SDK vai rīku — migrē esošās darbplūsmas bez koda izmaiņām.
Dzēšanas kodēšana
Izplata datus vairākos sējumos ar dublēšanu, lai krātuve paliktu neskarta pat tad, ja atsevišķi diski sabojājas.
Tīmekļa pārvaldības konsole
Pārlūkprogrammas saskarne kausu izveidei, piekļuves atslēgu pārvaldībai, dzīves cikla politiku iestatīšanai un krātuves lietojuma uzraudzībai.
Augsta Veiktspēja
Izstrādāts Rust atmiņas drošībai un ātrumam — etalonuzrādītāji liecina par līdz pat 2,3 reizēm lielāku caurlaides spēju nekā alternatīvām mazu objektu darba slodzēm.
Pasākumu paziņojumi
Aktivizēt tīmekļa āķus kausa notikumos, piemēram, objektu izveidi un dzēšanu, lai integrētos ar pakārtotajām apstrādes plūsmām.
Identitātes integrācija
Atbalsta OIDC/OpenID Connect un OpenStack Keystone uzņēmuma vienotajai pieteikšanās sistēmai un daudzlietotāju izvietošanai.
Kāpēc izmantot RustFS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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