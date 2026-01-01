Izvietot Kafbat Kafka UI ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda tīmekļa UI Apache Kafka klasteru pārvaldībai un uzraudzībai, populārā Provectus kafka-ui projekta pēctecis.
Izvēlies Kafbat Kafka UI VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI ir bezmaksas, atvērtā koda tīmekļa vadības panelis Apache Kafka klasteru darbībai. Kā kopienas virzīts Provectus kafka-ui pēctecis, tas piedāvā pulētu saskarni brokeru pārbaudei, tēmu pārvaldībai, ziņojumu pārlūkošanai un patērētāju grupu atpalicības izsekošanai — viss bez komandrindas rīkiem. Daudzklasteru atbalsts ļauj tev pārvaldīt katru Kafka vidi no viena vadības paneļa.
Pašmitināšana Kafbat Kafka UI uz tava VPS saglabā tavus ziņojumu datus un klastera akreditācijas datus pilnībā tavā infrastruktūrā. Šī veidne apvieno viena mezgla Kafka brokeri, kas darbojas KRaft režīmā (ZooKeeper nav nepieciešams), nodrošinot tev ražošanai gatavu Kafka steku, kas ir gatavs ar vienu klikšķi.
Kafbat Kafka UI galvenās iespējas
Tēmu pārvaldība
Izveido, konfigurē un dzēs tēmas ar reāllaika nodalījumu un replikācijas iestatījumiem, nepieskaroties Kafka CLI.
Ziņojumu pārlūks
Izpēti Kafka ziņojumus JSON, vienkāršā teksta vai Avro formātos, izmantojot CEL balstītu filtrēšanu, lai precīzi atrastu nepieciešamos ierakstus.
Patērētāju grupas uzraudzība
Sekot līdzi patērētāju grupu nobīdēm, partīciju piešķiršanai un atpalicības rādītājiem, lai atklātu apstrādes vājās vietas, pirms tās ietekmē pakārtotās sistēmas.
Daudzklasteru atbalsts
Savieno vairākus Kafka klasterus ar vienu informācijas paneli un pārslēdzies starp tiem uzreiz, lai nodrošinātu centralizētu redzamību visās vidēs.
KRaft režīma brokeris
Komplektā iekļautais Kafka brokeris darbojas KRaft režīmā — bez ZooKeeper atkarības — vienkāršojot izvietošanu un samazinot darbības nospiedumu.
Kāpēc izmantot Kafbat Kafka UI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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