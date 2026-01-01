Atvērtā koda e-komercijas platforma mūsdienīgu, mērogojamu B2C un B2B tiešsaistes veikalu izveidei.
Izvēlies Shopware VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Shopware
Shopware ir atvērtā koda e-komercijas platforma, kas veidota uz PHP un Symfony, paredzēta tirgotājiem, kuri vēlas elastību, veiktspēju un pilnīgu kontroli pār savu veikalu. Tās API-first arhitektūra, headless iespējas un Rule Builder padara to vienlīdz piemērotu ātriem tiešās pārdošanas zīmoliem un sarežģītiem B2B katalogiem ar pielāgotu cenu noteikšanu, segmentāciju un darbplūsmām.
Pašmitināšana Shopware uz tava paša VPS saglabā klientu datus, pasūtījumus un maksājumu integrācijas tavā kontrolē, bez maksas par pasūtījumu un bez platformas piesaistes. Šī veidne apvieno Shopware ar MariaDB, Redis kešatmiņai un sesijām, un OpenSearch ātrai produktu atklāšanai, nodrošinot tev ražošanas stila steku, kas ir gatavs reālai datplūsmai.
Shopware galvenās iespējas
Headless un API-first
Veikala API un Administratora API ļauj izveidot pielāgotas veikalu saskarnes un integrācijas jebkurā ietvarā, saglabājot Shopware kā komercijas dzinēju.
Noteikumu veidotājs
Konfigurē dinamiskas cenas, akcijas, piegādes metodes un maksājumu iespējas, pamatojoties uz grozu, klientu vai kontekstu — nerakstot kodu.
Vizuālas iepirkšanās pieredzes
Velc un nomet izkārtojumi un CMS bloki ļauj tirgotājiem veidot kategoriju un mērķlapas, pielāgotas kampaņām un klientu segmentiem.
Iebūvētas B2B funkcijas
Klientam pielāgotas cenas, piedāvājumu darbplūsmas, darbinieku pārvaldība un lielapjoma pasūtījumi nodrošina atbalstu sarežģītiem B2B pārdošanas procesiem jau standarta komplektācijā.
OpenSearch produktu meklēšana
OpenSearch nodrošina ātru, daudzpusīgu produktu meklēšanu lielos katalogos ar atbilstības pielāgošanu un filtriem, kas pārsniedz MySQL meklēšanas iespējas.
Paplašinājumi un lietotnes
Shopware veikals piedāvā tūkstošiem spraudņu un lietotņu maksājumiem, mārketingam, ERP un analītikai, lai paplašinātu platformu, tev attīstoties.
Kāpēc izmantot Shopware pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.